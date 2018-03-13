不領川普人情 加拿大總理稱關稅豁免跟北美自貿協定談判無關

摘要：川普上周說，豁免對加拿大關稅是考慮到在進行北美自貿協定談判。加拿大總理特魯多說，豁免並不是什麼「讓人愉快的恩惠」，願意與美國共同拿出更有力的解決方法，加方已經提出一些很有力的反傾銷措施。

川普說，暫時豁免對加拿大產鋼鐵和鋁的高關稅是考慮到兩國還在進行北美自貿協定（NAFTA）談判。加拿大總理特魯多卻不這麼認為。

當地時間 12 日本周一，特魯多向 CNBC 表示，加拿大得到美國上述高關稅豁免和 NAFTA 談判無關，但加方樂意繼續推動談判。他願意與美國共同拿出更有力的解決方法，加方已經提出一些很有力的反傾銷措施，其中部分是全球最強硬的。

特魯多還說，豁免並不是什麼「讓人愉快的恩惠」。事實上，對加拿大施加關稅給美國帶來的傷害幾乎和加拿大所受傷害一樣大。



上周川普簽署對美國進口鋼鐵和鋁分別徵收 25% 和 10% 的關稅決定，當時他說，由於同加拿大和墨西哥的關係性質特殊，加上還在進行 NAFTA 談判，美國將推遲對加拿大和墨西哥實行關稅，看是否能達成 NAFTA 協議。

此後美國財長梅努欽稱，一些國家豁免的訴求將在 15 天內、關稅正式生效前得到處理，但並非處理所有訴求。

上周六澳洲得到川普確認，美國「不必對澳洲實施」新的關稅，澳洲總理稱，兩國將就「安全和貿易展開偉大討論」。

到目前為止，美國還未明確是否豁免兩大盟友日本和歐盟。



川普上周末在 Twitter 表示，在此前和日本首相安倍晉三的對話中，討論了美日「開啟更好的貿易」。「（美國和日本）現在有 1000 億美元的貿易逆差，不公平也不可持續。」

在關稅政策的消息傳出後，歐盟警告已經做好準備，對美國出口到歐盟的 28 億歐元商品實施 25% 的報復性關稅，還會考慮就美國的行為向世貿組織提出申訴。

川普在 Twitter 回應稱，歐盟國家是「在貿易上對美國非常糟糕的國家」，如果歐盟放棄「可怕的」關稅和壁壘，美方也有可能放棄自己的。川普還提到了對汽車等其他商品徵稅的可能。

理論上說，承擔全球一般鋼鐵和鋁產量的中國才是此次關稅的一大被打擊對象，但這次歐盟的強烈反應暴露了美歐的矛盾，這似乎更加印證了：川普不會因考慮到傳統盟友關係，就輕易「放誰一馬」，他是真的認為全球都對美國不公平，他在 1 月曾稱「歐盟貿易政策有問題」。

『新聞來源／華爾街見聞』