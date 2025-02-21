大摩警告：貿易戰2.0更兇險 亞洲恐比川普1.0時受創更深
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 16:20
摩根士丹利警告，貿易緊張局勢升級，超出預期的風險正在增加，亞洲或許會面臨與 2018 至 2019 年類似甚至更嚴峻的經濟成長拖累。
大摩在最新發布的亞洲經濟研究報告中指出，美國可能同時提高對多國的關稅，貿易緊張局勢正在升級，鑑於亞洲經濟體貿易導向高，且對對美國存在巨額貿易順差，經濟成長將受拖累，衰退情況恐等同 2018 至 2019 年金融海嘯的 100 個基點甚至更大。
其中，印度與日本的情況較好，因為強勁的內需可望望提供更多的抵銷作用，但中國受到的影響最大。
受到貿易戰衝擊，在 2018-2019 年間，中國經濟成長放緩了 1 個百分點，而除印度和日本外的亞洲其他經濟體成長放緩了 1.2 個百分點。
報告稱，在經歷了 2018-19 年之後，市場得的最大教訓是，如果美國對多個貿易夥伴徵收廣泛的關稅，對經濟活動的最大拖累將是在企業信心和資本支出層面，進而影響新增就業並導致國內需求普遍疲軟。
另一個教訓是，隨貿易緊張局勢升級導致的政策不確定性可能會持續存在，在繼續密切關注事態發展的同時，最好先剖析可能出現的情境以評估其潛在影響。
此外，成長下行空間實際出現的地方是隨之而來的全球資本支出和貿易週期普遍下行的溢出效應，因此，也要警惕資本支出和貿易放緩對新增就業甚至消費的外溢效應。鑑於該亞洲的起點相對較弱，這一點尤其重要。
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