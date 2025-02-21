大摩警告：貿易戰2.0更兇險 亞洲恐比川普1.0時受創更深

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 16:20

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摩根士丹利警告，貿易緊張局勢升級，超出預期的風險正在增加，亞洲或許會面臨與 2018 至 2019 年類似甚至更嚴峻的經濟成長拖累。

大摩在最新發布的亞洲經濟研究報告中指出，美國可能同時提高對多國的關稅，貿易緊張局勢正在升級，鑑於亞洲經濟體貿易導向高，且對對美國存在巨額貿易順差，經濟成長將受拖累，衰退情況恐等同 2018 至 2019 年金融海嘯的 100 個基點甚至更大。

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其中，印度與日本的情況較好，因為強勁的內需可望望提供更多的抵銷作用，但中國受到的影響最大。

受到貿易戰衝擊，在 2018-2019 年間，中國經濟成長放緩了 1 個百分點，而除印度和日本外的亞洲其他經濟體成長放緩了 1.2 個百分點。

報告稱，在經歷了 2018-19 年之後，市場得的最大教訓是，如果美國對多個貿易夥伴徵收廣泛的關稅，對經濟活動的最大拖累將是在企業信心和資本支出層面，進而影響新增就業並導致國內需求普遍疲軟。

另一個教訓是，隨貿易緊張局勢升級導致的政策不確定性可能會持續存在，在繼續密切關注事態發展的同時，最好先剖析可能出現的情境以評估其潛在影響。