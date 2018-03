中鋼總座：面對美232條款衝擊 台灣鋼鐵業者將積極面對

美國總統川普於美國時間 3 月 8 日簽署關稅决定,對進口鋼鐵產品課徵 25% 關稅,排除適用加拿大、墨西哥、澳洲,歐洲及日本也積極與美國諮商國家豁免,中鋼 (2002) 總經理劉季剛說:「面對變局,台灣鋼鐵業者將積極面對,勇於處理,共同維護產業生機。」美國此次的政策,因有國家豁免及產品排除之故,已使多個國家被排除在外,表面上我國雖然與各國業者立足點相同,實際上我國有 10 餘品項遭美國課徵反傾銷稅,加上尚不知能否被豁免,對我業者競爭力帶來不同程度影響,且在出口美國成本實質提升下,是否能將此部份轉嫁予美國業者也仍是未定之數。



經濟部國際貿易局將向美方爭取國家豁免,我鋼鐵業者也積極因應此一變局。劉季剛指出,中鋼基於產業一體的考量,已與下游客戶商議,共同承擔額外增加的成本,具體細節已與個別公司討論之中。另一方面,也期待政府單位向美方爭取國家豁免,台灣在美國國安上,具有關鍵的地位,希望美方不要因制中而犧牲台灣。



根據鋼鐵公會統計,美國為我國鋼品出口最大且最主要市場,2017 年銷美鋼材數量約 114.2 萬噸,占我國鋼品總出口量約 13.7%,金額約新台幣 407.7 億元,占我國鋼品總出口額約 21.1%,我國出口美國鋼品數量眾多,主要包括冷軋鋼捲片、鍍面鋼捲片、焊接鋼管及不銹鋼冷軋鋼捲片等產品 (近兩年亦有鋼筋產品至美國),其中又以應用於營建業、汽車業與家電業鍍面鋼捲片及應用於營建業與石化業焊接鋼管為最大宗。



另外,我國目前有 10 餘項鋼品遭受美國課徵反傾銷稅及平衡稅,例如鍍面鋼捲片 10.34%、焊接鋼管 0%~40.97%、不銹鋼冷軋鋼捲片 7.39%~80.2% 等,預期此次受美國 232 措施影響較大產品包含鍍面鋼捲片及焊接鋼管等。



鋼鐵公會指出,從進出口數字及產業互補角度來看,我國 2017 年自美國進口 122.4 萬噸廢鋼 (重熔廢料及不銹鋼廢料),製成相關鋼鐵製品再出口美國約 114.2 萬噸,顯示美國與我國鋼鐵產業存在一定程度的互補性,美國若未考慮近期供料短缺之影響,貿然推動此一措施,對於其汽車業、營建業,乃至於頁岩油所帶動石化業必定產生重大衝擊,進而拖累其振興經濟力道。



事實上,受到全球貿易保護措施盛行影響,尤其我出口美國多達 10 餘鋼鐵產品被列入反傾銷等貿易保護措施中,我方業者已採行自主管控及分散市場至其他地區避免風險,現階段出口數量在業者的努力下維持穩定。而 232 措施短期來看或將可望提升美國當地鋼鐵業者產能利用率,中長期來看,將有促進國外業者於當地投資生產,亦將有降低進口需求效應,業者仍須提前思索以為因應。



除宣布對鋼鐵產品加徵進口關稅外,川普同時表示:「We are going to be very fair, we''re going to be very flexible. Here would be a reduction in tariffs for countries that"treat us fairly", but said"many of the countries that treat us the worst on trade and on military are our allies.」開放各國家進行協商,上述關稅稅率亦可能依據個別國家做調整甚可能透過談判而取得豁免。由於美國與我國處在一個鋼鐵產業的互補狀態,我國出口鋼品數量穩定,其品質與價格理亦不至於損害美國當地業者或擾亂市場,尤其鍍面鋼捲片及焊接鋼管等項目,更為供應美國當地產業所需。



