川普掀貿易戰 歐盟：我們已備妥「軍火庫」因應

雖不希望貿易戰爆發，但歐盟金融事務專員 Pierre Moscovici 週四 (8 日) 表示，歐盟正在準備反制措施，「我們有個可供因應的『軍火庫』(arsenal of weapons)」。

美國總統川普上週宣布，將對進口鋼鐵、鋁材，分別徵收 25% 及 10% 的關稅，引發國際社會不滿，歐盟等多個國家，揚言採取報復性關稅，未料川普竟「加碼」，宣稱要對歐盟的進口車徵稅。

投資人擔心，上述情況將引發貿易戰。

但川普在推特發文指出，美國與他國貿易，卻產生鉅額虧損，在這種情況下，「貿易戰就是好事，美國將輕易獲勝。」

根據路透社報導，川普原計畫於週四簽署文告，正式宣布對進口鋼鋁課徵高關稅；不過，白宮方面透露，由於相關文件，須經法律程序認可，簽署時間可能延至週五。

Moscovici 週四接受媒體訪問時稱，「若川普今晚就採取行動 (簽署文告)，我們會祭出「軍火庫」因應。」

他強調，反制措施包括對美國出口的柳橙、菸草，以及波本威士忌課徵關稅，並向世界貿易組織 (WTO) 投訴。

Moscovici 也特別警告，上述歐盟有意課稅的產品，不少是來自共和黨票倉，「希望美方明白，這 (貿易戰) 會是個雙輸的局面。」