汽車水箱廠吉茂4月中旬上市 歐美新接單挹注今年營運優於去年

國內最大的汽車水箱供應商吉茂精密 (1587-TW) 董事長劉彥狄今 (12) 日指出，預計 4 月中旬以電機機械類股掛牌上市，看今 (2018) 年的營運表現一定會比去年好，主要是因今年除了既有訂單的出貨，也增加歐美的新接單。

吉茂在北美深耕 AM 水箱市場，客戶包含 Radiator Express、Dorman、Worldpac、A 公司等，其中，2017 通過北美 DIY 市場最大通路商 A 公司的稽核，去年第 4 季開始下單，今年 1 月起已交貨，明年將向 A 公司爭取更大的訂單；同時，還有送貨延遲的歐洲市場將加快出貨，還有阿根廷新單、以及雲端散熱器的出貨等。

吉茂精密成立於 1984 年，是國內最大的汽車水箱供應商，銷售產品涵蓋各種汽車水箱和冷卻系統，銷售對象以國內外汽車零組件經銷商、通路商和傳統水箱修配廠為主，其銷售區域擴及北美、歐洲和大洋洲等區域。

劉彥狄進一步指出，模具皆是自行研發、製造，再應用到水箱和零組件生產，多年來已累積豐富模具設計開發經驗，模具開發總數超過 3000 套，產品品項多達 4500 款以上，形成產業進入門檻。

同時，吉茂已成功將零件到成品一條龍式生產並縮短出貨天數，交貨時間從過去的 45 天大幅縮短至 7 天，達到領先同業 60 天交期的優勢。

另一方面，除了水箱主力產品，吉茂車用散熱產品朝電動車散熱產品、水箱輕量化和零組件模組化的趨勢發展，目前已銷售 HONDA、TOYOTA、FORD 等油電混合車水箱 12 款未來可望透過合作夥伴 DENSO，取得 TOYOTA 電動車散熱認證，藉此踏入電動車供應鏈。

吉茂說明，電動車發展尚未成熟，相關產品的散熱技術會隨著日廠開發的進度跟進。

目前吉茂擁有 3 大廠區，包括彰化芳苑廠、南京廠和東莞廠，並在美國設有銷售子公司和發貨倉庫，由彰化廠負責圖面開發，東莞廠進行模具和零部件生產製造，南京廠為水箱組裝量產；去年銷售地區以美洲占 50% 最多，台灣內銷占 21%，亞洲占 12%，歐洲 8%。

其中，汽車水箱占吉茂營收比重最高達 87%，居全球 AM 水箱市占 3%，而最大客戶為 Denso 集團，去年營收占比 27.7%。

吉茂去年前 3 季稅後純益 2015 萬元，年減 59.6%，每股純益 (EPS)0.34 元，主要是因新台幣升值增加匯損。