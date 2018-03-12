jpp-KY去年每股盈餘站穩5元 今年營收年增上看10%

jpp-KY 經寶精密 (5284) 總經理鍾國松指出，今年成長動能來自泰國 4.0 與機電整合，預估第一季較淡，為全年谷底，第二季開始爬升，第三季受惠數位電表標單及遊戲機訂單挹注下會明顯成長達到全年營運高峰。法人估，經寶去年營收、毛利率及每股盈餘都創新高，每股盈餘不僅站穩 5 元，甚至上看 5.3 元，今年營收有望成長 5-10%，每股盈餘有機會向上挑戰 5.5 元。jpp-KY 自結 2 月營收 9515 萬元，較上月減少 2.8%，年增 5.31%；累計前 2 月營收 1.93 億元，年增 2.03%。



鍾國松指出，第一季為淡季，預估 3 月營收維持 1 億元以上，但 5 月起會逐步往上成長，整體第二季開始爬升，第三季業績明顯成長，下半年會比上半年好。



針對未來投資計畫，鍾國榮表示，主要在航太領域，過去經寶在機電領域，包括儀表板、外殼等，但訂單會有局限性，因此往航太結構件領域發展，預計今年 8 月在泰國成立的陽極處理及熱處理新廠將可完工投產，目標 2020 年底取得波音航太認證。



此外，經寶也擬斥資 1.97 億泰銖 (約新台幣 1.87 億元) 於曼谷郊區購置土地興建廠房，因應泰國 4.0 發展，鍾國松透露，未來將朝航太維修市場發展。



鍾國松說，經寶今年成長動能來自泰國 4.0 與機電整合，目前航太佔營收比重為 21，預估 3 年後航太業績貢獻將可明顯大增。



鍾國松表示，未來也將積極降低成本、改善不良率等，經寶過去平均毛利率為 32%，但在投入經寶 4.0 後，2017 年毛利率增加 4 個百分點達 35-36%，儘管期間人工成本也增加，但毛利率沒下滑，預估今年毛利率還會再向上提升。



法人估，經寶去年每股盈餘站穩 5 元，甚至上看 5.3 元，今年營收有望成長 5-10%，每股盈餘有機會向上挑戰 5.5 元。



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