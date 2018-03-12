金融業面臨資料保護壓力 近5成計畫今年增加對加密的投資

資誠今 (12) 日發布《2018 全球資訊安全調查報告》指出，在當今以數據驅動的社會中，隱私、安全和信任對企業內部相對重要，而未來企業也將面臨更大的資料保護壓力，其中金融產業中已有 46% 企業表示，計劃今年增加對加密的投資。

資誠聯合會計師事務所風險及控制服務部主持會計師許林舜表示，越來越多企業以更創新的方式來運用數據，一方面創造更多機會，但同時也可能衍生更多風險，不過，很少有公司把網路和隱私風險管理，納入其數位轉型的策略規劃中。

林舜認為，企業需要發展一個運用數據的治理框架，以了解最常見的風險，包括對資料收集和保留的風險認識不足。

據調查，近 5 成 (49%) 的企業指出，僅將個人資料的收集、保留和使用限制在必要的最低限度，以符合法律規範；另 51% 的企業有其員工和客戶個人資料在收集、傳輸和儲存的準確清單，而僅 53% 的企業要求員工完成隱私政策和實務面的訓練課程。

此外，對於處理客戶和員工個人資料的第三方，只有不到一半 (46%) 企業進行法規遵循的審查，以確保第三方有能力保護這些個資，另有 46% 表示其組織要求第三方遵守組織的隱私政策。

特別的是，僅不到三分之一 (31%) 的企業董事會，會直接參與目前資安和隱私風險的審查，資誠智能風險管理諮詢有限公司執行董事張晉瑞認為，不管是大企業還是小企業，各種規模的組織都應該加強公司董事會對網路和隱私風險管理的監督。