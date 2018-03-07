美國天然氣發生歷史性巨變 正在改變全球市場

摘要：經歷了十年的頁岩繁榮之後，美國天然氣產量一路擴增。自 1957 年以來，該國首次成為天然氣凈出口國。但與此同時，中國等亞洲買家的需求激增，「亞洲溢價」長期居高不下。究竟發生了什麼？

對於美國天然氣行業來說，一個全新的時代到來了。

經歷了十年的頁岩繁榮之後，美國天然氣產量一路擴增，去年每日平均凈出口約 4 億立方英尺天然氣，為 1957 年以來首次成為天然氣凈出口國。

前景樂觀

美國官方機構預計，當前這種趨勢還將持續下去。

美國能源資訊署（EIA）預計，2018 年國內天然氣產量將增加 9.3%，2019 年將增加 3.2%。2018 年美國天然氣凈出口量將日增至 23 億立方英尺，2019 年日增至 46 億立方英尺。

EIA 駐華盛頓分析師 Victoria Zaretskaya 表示，輸往墨西哥的天然氣管道「顯著增加」，以及越來越多的液化天然氣 (LNG) 運往世界其他地區，這些都將保證這一趨勢向前發展。

美國目前有一個位於路易斯安那州的 Cheniere 能源公司 Sabine Pass 碼頭，主要用於液化天然氣出口，另外兩個將在今年開始運行。

Victoria Zaretskaya 稱，全球液化天然氣 (LNG) 供應未來三年將大規模增加，這主要來自美國的主導，將導致這類商品在全球範圍內的銷售和交易發生根本性轉變。

隨著越來越多管道投入使用，輸往墨西哥的天然氣數量一直在增長。2017 年，從美國輸往墨西哥的天然氣激增 12%，至 15430 億立方英尺。

美國與另一個鄰國加拿大在能源貿易商的往來也非常頻繁。去年，美國輸往加拿大的原油為 20430 億立方英尺，略低於 2016 年的 21450 億立方英尺，當時是創出了上世紀 90 年代晚期以來的最高值。

美國的液化天然氣（LNG）出口量也在最近兩年大幅增加。其中，對中國的出口最為引人矚目。

就在兩年前，美國對華 LNG 出口幾乎沒有，但去年暴增至 1030 億立方英尺（約合 29.2 億立方米），2016 年出口量為 172 億立方英尺（ 約合 4.9 億立方米），短短一年間狂增 6 倍。

截至目前，中國是美國天然氣的第三大進口國，僅次於墨西哥、韓國。

中國海關的數據顯示，2017 年全年，中國 LNG 進口量較 2016 年跳增 46%，達到 3813 萬噸的紀錄規模，超過韓國成為全球第二大 LNG 進口國，僅次於日本。中日韓 LNG 需求合計占到全球總需求的 60%。

中國 LNG 進口需求飆升，是因為政府急切推行涉及範圍廣大的煤改氣計劃，數以百萬計的家庭及一些工業用戶從原先的使用煤炭取暖轉為改用天然氣取暖。

《華爾街日報》援引分析人士預計，到 2030 年，中國天然氣進口量將超過 6 千萬噸，將是 2010 年的六倍。英國《金融時報》預計，屆時中國將成為世界上最大的液化天然氣進口國。

能否持續？

最關鍵的問題是，市場對美國天然氣的需求究竟是可以持續的，還是市場即將接近供過於求。

至少在亞洲市場來看，這個問題的答案似乎是前者。

由於亞洲市場的需求持續增加，尤其是新的需求高漲，包括 LNG 在內的美國天然氣市場看上去充滿了樂觀前景。

「液化天然氣供應過剩——這種事現在不是明顯不存在嘛？」荷蘭皇家殼牌首席執行官 Ben Van Beurden 上個月表示。

「亞洲溢價」

按照經濟學理論，快速增長的供應會在一定程度上影響價格，而美國天然氣在這麼多年的產量持續大增之後，價格卻始終居高不下。這主要是由美國天然氣與國際市場價格的巨大價差所驅動的。

自 2009 年以來，由於供應大量湧向市場，美國的天然氣價格因供應過剩而下跌，但像日本、韓國這樣的資源緊缺國家一直源源不斷地大量買入美國的天然氣，亞洲大買家嚴重缺乏定價話語權，被迫長期支付較高的進口成本，從而使得國際市場出現了獨特的「亞洲溢價」。

目前，美國境內的天然氣價格約為 2.7 美元每百萬英熱。而日本在今年 1 月購買的美國天然氣均價高達 11 美元每百萬英熱。這已經比 2013 年和 2014 年的 16 美元至 17 美元左右便宜多了。

『新聞來源／華爾街見聞』