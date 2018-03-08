交易所幣安傳遭駭引市場恐慌 比特幣再跌破1萬美元

比特幣價格在台北時間 8 日凌晨大跌，失守 1 萬美元關卡，部分原因在於美國證券交易委員會 (SEC) 重申，數位貨幣交易平台需向 SEC 註冊，但更大的恐慌，來自交易量最大的交易所之一幣安 (Binance) 疑似遭到駭客攻擊。

根據發布在 Reddit、Twitter 及其他社群平台的貼文，許多用戶的帳戶都遭到攻擊，主要發生在使用交易機器人的帳戶。這次的手法與過去不同，據指出，駭客鎖定使用 API 的客戶，攻擊交易機器人，將他們的小幣種用來購買 Viacoin (VIA)，使 VIA 在幾分鐘內被拉高 10000% ，然後被大量出貨。

據《cointelegraph》指出，這次被駭問題來自第三方工具，還無證據顯示平台本身受到威脅。事件先是由 Reddit 用戶 shashankkgg 發文，表示自己除比特幣外的所有小幣種都被以市價出售。另一位 Reddit 用戶表示，他的 3 種加密貨幣被出售，並且他的帳戶中還多了 VIA 幣。

VIA 價格被瞬間拉高後賣出 (圖表取自幣安)

幣安隨即停止所有幣種的提現，並在之後回復了用戶原先的持幣，駭客也未真正由帳戶提款。但整體加密市場已因此動盪，比特幣快速跌破 1 萬美元，其他競爭幣也全線大跌。

網上傳言，駭客這次的目的原本就不在由交易所提幣，這樣太危險而且帳戶將遭鎖定，因此採「聲東擊西」的策略，靠著擾亂市場，在其他平台高槓桿做空比特幣大賺。

據《彭博》報導，幣安 CEO 趙長鵬隨後在推特上發文，表示交易活動及部分帳戶出現異常，自動觸發警報，可能受到釣魚威脅，但「所有資金都是安全的」，幣安正進行調查。

很快他又發了第二條推文，表示已經定位了所有不正常交易，並已扭轉回復。「所有資金都是安全的，這要歸功於快速警報。」

上個月，幣安突然宣布進行系統維護，但多次推遲正常交易時間，交易所因此停止交易超過 35 小時，惹來大量用戶抱怨，當時有人猜測幣安已遭駭客入侵，趙表示傳言不實。

根據 Coinmarketcap.com 資料，Viacoin 是全球第 151 大的加密貨幣，總市值約 7000 萬美元，幣安在 2 月 4 日上架 VIA 交易。

據《coindesk》數據，比特幣價格在 8 日 0 時左右暴跌，最低至 9500 美元下方，不過至台北時間 5:30 之後，已逐步回到 10000 美元，並這附近震盪。