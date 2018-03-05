小銀行信用卡壞帳率飆升 美國消費真的有那麼好？

摘要：失業率在歷史低點，消費支出擴張，薪資也在上調，美國經濟看起來依然強勁。但多數的消費支出擴張都來自信貸的拉動，而聯準會的數據顯示，美國小型銀行的壞帳水平已經達到了金融危機前的水平，

失業率在歷史低點，消費支出擴張，薪資也在上調，美國經濟看起來依然強勁。

但仔細挖掘一下這些數據，經濟前景又變得迷濛起來：以消費支出為例，多數的增長都來自信貸的拉動，家庭債務在快速增長。

最新的報告顯示，美國信用卡債務在去年 12 月再創新高，達到 1.03 兆美元。

債務上升不一定是壞事：個人可以合理地背負債務，令其轉化為高效有用的槓桿。但目前的問題是，美國民眾的債務管理能力似乎有所下滑，信用卡債務的壞帳和拖欠都在增加。有分析師擔憂壞帳問題，稱消費信貸的高質量時代已經過去。

這種擔憂，在小銀行身上表現更甚。聯準會最新的數據顯示，相比全美規模前 100 大的大型銀行，中小銀行的壞帳率和拖欠率明顯高於大型銀行。在大型銀行仍保持了一定消費信貸質量的同時，小型銀行的壞帳水平已經達到了金融危機前的水平。

數據來源：聯準會

數據來源：聯準會

爾街日報的報導指出，小型銀行一直在擴大信用卡市場規模，來爭取利潤。而現在，持卡用戶的債務已經超過了他們所能承受的範圍，小型銀行開始面對不斷上升的壞帳虧損。

舊金山商業諮詢師 Niels Erich 也在英國金融時報撰文指出，高違約率是銀行擴張業務必須承受的風險。在精密的經營模式下，銀行向相對弱勢的客戶營銷，受益於利率較高的次級貸款來獲得收益。這樣增加的商業成本，便是違約可能性擴大。

不過，Niels Erich 也提到，在資本充足的情況下，逾期償付並不會造成系統性風險，金融監管機構也不一定會採取行動。

要防範系統性風險，從資本的角度看，好消息是，普通民眾的財富效應依然存在。2018 年的美股雖然還在震盪，但市場的信心還沒有受到顛覆式的逆轉；而稅改也有可能回饋到個人財富，擴大消費者的可用資金。

不過，小型銀行高利率的次級貸款，仍然是違約風險較高的問題。

但需要注意的是，小型銀行的消費信貸質量，只是觀測經濟的指標之一。大型銀行相對仍然穩定的信貸質量，很大程度上保護了金融系統的穩定性。下一次風險已近的說法或許聳人聽聞，但值得市場留意的是——美國的消費狀況，真的有那麼好麼？

從更大的維度看，或許又可以回到那個問題——美國的經濟真的仍然那麼好麼？全球經濟的同步增長是否還在繼續？

『新聞來源／華爾街見聞』