鮑威爾聽證第二日安撫市場：薪資數據沒顯示美國經濟過熱

摘要：市場重點關注鮑威爾稱，只要經濟表現正常，就會恰當地調整貨幣政策，而目前的薪資數據沒有顯示美國經濟存在過熱跡象。在鮑威爾開始聽證會後，三大指數跌幅收窄，並全線轉漲。雖然一個小時內跌幅收窄，但維持了日線漲幅。

新任聯準會主席鮑威爾周四參加美國參議院銀行委員會聽證，不少分析師認為他不會更改周二國會聽證首日時，對經濟和通膨前景保持樂觀的論調。

在今日聽證開始前，美國股債齊跌，道指最深下跌 150 點，逼近 25000 點關口。在鮑威爾開始聽證會後，三大指數跌幅收窄，並全線轉漲。雖然一個小時內跌幅收窄，但維持了日線漲幅。

市場重點關注鮑威爾稱，只要經濟表現正常，就會恰當地調整貨幣政策，而目前的薪資數據沒有顯示美國經濟存在過熱跡象。

在宣讀完與周二相同的證詞後，鮑威爾開始回答參議員提問，並在實際上達到了安撫市場的效果。除了與銀行業監管、沃爾克規則更改等與該委員會相關的問題，不少參議員問到了經濟現狀。

第二個問題涉及，聯準會是否可以避免不必要的激進升息，避免經濟增長受損。鮑威爾認為，美國勞動力市場看起來存在多處閒置，最大的問題是黃金年齡段（25-54 歲）的勞動參與率依舊低於金融危機前水平。他不認為薪資正在加速上漲，就業市場在觸發通膨上升前還有提升的空間。

第三、第五和第六個問題都直接涉及升息路徑和次數，參議員想要了解鮑威爾對影響通膨因素的看法、稅改等財政政策在多大程度上影響貨幣政策，以及聯準會對充分就業的定義。

鮑威爾認為，失業率有四個月維持在 4.1% 的 17 年新低，以及一系列的數據都證明美國接近或有一點超過了充分就業，但通膨顯然沒有達標，只要美國經濟表現平衡，聯準會就會堅持逐步升息。升息目的是要維持防止經濟過熱和促進通膨達標之間的平衡，他對經濟過熱的定義更像是「讓失業率不要過分低於聯準會設定的長期中性失業率 4.6%」。

鮑威爾強調，當美國非農失業率從金融危機後的 10% 跌至 4.1% 時，薪資增速只是緩慢上漲，他個人認為美國理應看到更高的薪資漲幅。由於目前經濟動能不錯、就業增長強勁，他認為薪資會持續上漲，符合聯準會的集體觀點，他個人也希望看到薪資更快上漲。

雖然他的證詞特意點明了美國財政刺激政策對經濟的積極影響，鮑威爾也強調了財政政策的具體效果具有不確定性。他個人相信財政政策最起碼會推動未來幾年的經濟發展，問題是有多大程度的提振，以及在多大程度上會影響長期的經濟增長預期。

他也再次重申了當前的美國財政政策不可持續，理論上說，在經濟表現強勁時，應儘可能地將財政政策置於可持續的路徑。不過，不可持續的財政政策對經濟是長期影響，例如債務高企會疊加償債成本過高，但在短期內的財政不穩定性，對貨幣政策「不會有太大的影響」。

對於經濟加速上升期的通膨疲軟現象，鮑威爾援引了上周五發布的聯準會 2018 半年度貨幣政策，認為通膨疲軟是金融危機後的全球現象。一方面是由於全球經濟都存在閒置問題，還可能由於在線網購等技術發展導致，即「亞馬遜現象」。具體到美國，此前通膨被美元上漲和油價下跌壓制。

他認為，目前的經濟前景風險「比以往更為平衡」，預計聯準會會逐步升息，同時也預期薪資增幅會繼續上升。為了延續美國的經濟復甦，聯準會希望避免兩種場景：落後於升息曲線，或因過快升息引發經濟衰退，並闡述了經濟衰退的危害性。

他建議，財政政策除了需要長期可持續性，還應該能夠提振長期的勞動生產率，通過鼓勵企業增加研發、商業投資，鼓勵社會增加對教育的投入等，這些將幫助經濟實現可持續的高速增長。國會聽證首日時他也提到，從理論上說，鼓勵企業擴大資本投資，會推升長期生產率並推高薪資。

『新聞來源／華爾街見聞』