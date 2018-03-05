美股盤前─擔憂貿易戰 指數期貨盤前進行整理

投資人擔憂川普最新的貿易威脅。

川普於週末說，若歐盟對他課徵的鋼與鋁關稅進行報復，他將對歐洲進口的汽車課徵新的關稅。

早場交易中，BMW 股價下跌逾 1%，Daimler 下跌約 0.6%。

川普上週宣布，將對進口鋼課徵 25% 關稅，進口鋁課徵 10% 關稅。歐盟則誓言反擊，將對美國製摩拖車，bourbon 威士忌酒與藍色牛仔褲課徵關稅。

專家已警告，川普可能引發貿易戰，將傷害美國就業機會，並降低全球貿易。

義大利股市於早場交易中，下跌 1.3%。在週日大選中，反傳統的政黨選票大增，為股市帶來壓力。

沒有一個政黨獲得足夠選票，可單獨執政。但民粹主義的五星運動黨選票大增，可望成為國會最大黨。

分析師說，可能需要幾個月的冗長協商，才能組成新政府。新政府需要兩個激進政黨之一的支持，即五星運動黨或不支持歐元的北方聯盟黨。

在德國，經歷了幾個月的政治角力後，總理梅克爾贏得了第四任期。

社民黨投票支持與梅克爾的基民黨再度結盟，結束了近六個月的政治僵局。

德國股市於早場交易中，上漲 1%。

全球股市方面，盤前交易中，美國指數期貨漲跌互現，進行整理。

歐洲股市於早場交易中，溫和上漲。

亞洲股市今日則大多下跌。

上週，道瓊工業平均指數，S&P 500 與 Nasdaq 全數下跌，道瓊指數下跌 3.1%，跌幅最大。

經濟數據方面，台北時間 23:00 供應管理協會 (ISM) 將公布 2 月服務業指數。

週五，美國將公布 2 月就業報告。