製造、建築業先倒楣 IMF：川普祭鋼鋁重稅害了美國經濟

國際貨幣基金 (IMF) 示警，川普主張對進口鋼鐵、鋁材課重稅，恐使美國及其貿易夥伴，蒙受經濟損失。

川普日前宣布，美國將對進口鋼鐵、鋁材，分別徵收 25% 及 10% 的關稅，預計下週簽署正式法令。

根據路透社報導，IMF 透過聲明表示，川普的作法，恐使美國及其貿易夥伴，蒙受經濟損失，尤其是大量使用鋼鐵、鋁材的製造業與建築業。

IMF 呼籲，各國應在「不訴諸報復手段」的情況下，解決貿易爭端。

川普祭出鋼鋁重稅，歐盟出招回擊，擬啟動防衛性關稅 (safeguard tariff)，並與其他國家商討，是否要向世界貿易組織(WTO) 提出控訴。

市場憂心，川普此舉恐引發貿易戰，週五美股盤中一度大跌，終場道瓊收跌 0.29%，標普 500、那斯達克指數，則逆勢收漲；然而，三大指數週線皆下跌。

CNBC 報導稱，華府智庫卡托研究所 (Cato Institute) 貿易政策研究中心主管 Daniel Ikenson 認為，川普這項決定，不僅對經濟沒太大意義，還會對美國造成傷害。

Ikenson 說，很難理解川普的想法，「或許他並不理性」，對進口鋼、鋁課高關稅，恐引發巨大動盪，並削弱全球貿易體系。