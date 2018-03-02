【港股解碼】比亞迪銷售、利潤雙降，“股神”看中的公司2018怎麼走？

眾所周知，比亞迪（01211.HK、002594.CN）是“股神”巴菲特看中的公司。早在2008年金融危機時，巴菲特就以18億港元抄底了當時還名不見經傳的比亞迪。2011年，比亞迪回歸A股，也順理成章成為了巴菲特在A股市場投資的唯一一家公司。近日，巴菲特發佈《致股東的信》，披露其最愛的15大公司股票，比亞迪成為其重倉股中的唯一一家中國公司。

事實證明，巴菲特的確眼光獨到，比亞迪堪稱一塊“璞玉”，做電池、做汽車、做交通軌道，每一次出手，都能迅速搶佔市場份額，而巴菲特也從中獲得了超745%的投資回報。

被“股神”看中的公司

比亞迪創立於1995年，起初主要從事以二次充電電池業務，手機、電腦零部件及組裝業務為主的IT產業，後擴展到包含傳統燃油汽車及新能源汽車在內的汽車產業，並利用自身技術優勢積極發展包括太陽能電站、儲能電站、LED及電動叉車在內的其他新能源產品。

近年來，在各項利好因素加持下，比亞迪伴隨著新能源汽車市場的火爆其股價也水漲船高。無論是A股還是H股都實現了大幅攀升，2017年H股股價更是一度突破40港元/股大關，站上80港元/股的歷史高位。

比亞迪股份H股股價走勢

作為行業“龍頭”，2017年比亞迪新能源汽車繼續保持良好發展勢頭，維持業內領先地位，並再次蟬聯全球新能源汽車銷量冠軍，但傳統汽車和太陽能業務因銷量、收入有所下滑，給集團盈利增長帶來一定壓力。

受此影響，2017年度，比亞迪汽車實現營收1059.8億元，同比增長2.34%，但歸屬于上市公司股東的淨利潤為40.6億元，同比減少19.7%。

進入2018年，比亞迪能否扭轉下滑趨勢，有三個發力點需要我們關注。

三點發力，內外開花，比亞迪2018有看頭

2017年，比亞迪繼續保持新能源汽車領域“老大”的地位。據乘聯會資料，2017年度比亞迪新能源車累計銷量為11.37萬輛，同比增長13.4%。雖然在增速上有所放緩，但在車市小步慢跑及日趨激烈的競爭環境中，仍然穩坐行業第一的位置。

2018年，最新調整的新能源汽車補貼政策可能對利潤造成一定影響，但作為以電池起家，技術創新見長的公司，比亞迪依然可以通過更新換代，不斷提升二次充電電池能量密度，以及電動車續航里程和儲能設備的容量，來享受到更高的補貼金額。比如在續航里程300公里至400公里檔，獲得超2017年2.3%的補貼，及大於400公里檔，獲得超2017年13.7%的補貼。

雖然新能源汽車業務穩中有升懸念不大，但傳統燃油車業務也不能忽視。2017年，比亞迪傳統能源車銷量僅為29.6萬輛，同比跌落9.2%，創近三年來該領域銷量新低。

2018年，順應“二孩”概念，由前奧迪設計總監艾格掌舵的首款王朝概念車宋MAX將進入銷量爬坡期，這款承載著比亞迪全新設計理念，充滿時尚、前衛和科技感元素的車型，上市後廣受好評，入市第三個月，其單月銷量就邁進了萬台大關。除此之外，在燃油車領域，比亞迪目前的銷量擔當SUV序列唐、宋、元、秦將迎來換代，宋MAX還將推出6座版和DM車型。隨著新車型的加入，燃油車業務將重新成為比亞迪的一個盈利增長點。

另外，自主研發的跨座式單軌列車系統“雲軌”於2017年相繼並推廣到了西安、汕頭、深圳、吉林、桂林、宜昌、銀川等多個城市，並在下半年開始為集團帶來一定的收入貢獻。2018年，“雲軌”將正式進入收穫期，由於高度匹配中小城市市場需求，及造價低，占地小、輕量化等優點，天然裹挾壟斷屬性，輻射萬億規模市場容量。隨著推廣城市的增多，將帶來集團營收持續增長。同時，作為產業鏈上的一環，也是雲軌的動力系統，雲軌業務的發展與比亞迪電池業務一脈相承，將在協同效應下共同創造公司新的業績增長點。

上述三大業務的論述主要根治於國內市場，不可忽視的是，近年來比亞迪在國外市場的拓展非常迅速。截止2017年12月，比亞迪佔據英國倫敦純電動巴士的市場份額已超過90%；在歐洲首批純電動鉸接大巴已於近日在挪威奧斯陸正式投入運營；法國市場也取得了重要突破：至今已獲得來自法國交通運營商的16台客車訂單，以及即將啟動與巴黎獨立運輸公司RATP的試運營專案；在美國、巴西、匈牙利、法國、厄瓜多爾建設五個電動大巴工廠。相較其他自主品牌汽車廠商，比亞迪的海外業務發展遙遙領先。

綜上所述，2018年，比亞迪在新能源汽車和燃油車業務並進，國內外市場齊發力的背景下，依然是名副其實的被“股神”看中的唯一國內公司。

■ 作者｜董虹

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