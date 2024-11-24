金控法說旺季重頭戲將登場 聚焦股利政策、明年展望

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-24 11:40

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彰銀、高雄銀第三季法人說明會於 11/25 舉行，富邦金法說會於 11/26 登場、國泰金則為 11/27 、凱基金、兆豐金法說會於 11/28 舉辦、新光金、臺企銀於 11/29 登場，第一金法說則於 12/2 舉行。

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觀察 14 家上市金控前 10 月獲利狀況，共計賺進 5369 億元，續創歷史同期新高，年增約 47%，多達 10 家金控賺贏去年全年，分別為富邦金、國泰金、中信金、凱基金、元大金、第一金、玉山金、永豐金、新光金與台新金，其中，富邦金蟬聯雙冠王寶座，累計純益及 EPS 均為第一。

金控業前 10 月獲利亮眼，大幅成長主因為壽險逢高實現資本利得及美元年初以來升值約 4.3%，使壽險獲利大增；雖 Fed 降息使台美利差縮窄，避險工具 CS 成本回落 3.27%，但因 NDF 價格波動較劇烈，推升壽險累計前 9 月避險工具成本年增 13.2%，使整體匯兌成本年增 95% 至 2244 億元。

證券業因台股前 10 月日均量年增 52.1%，漲幅 27.8%，呈現價量齊揚，推升金控旗下證券累計前 10 月獲利年增 57.8%。

不過，本土法人認為，壽險公司雖實現資本利得使獲利大增，但經常性收益率面臨下滑，且保費現金流出近 3000 億元，未見好轉跡象，此外，因應 2026 年接軌 ICS 2.0，使資本需求大增，較難上繳盈餘至母公司，預期明年股利配發仍偏保守。

銀行業後市方面，本土法人指出，雖資本市場熱絡推升銀行財管手續費收入成長，但國內外市場利率維持高檔，使銀行資金成本持續墊高，淨利收成長動能承壓，Fed 9 月、11 月合計降息 3 碼，使台美利差縮窄，加上去年各銀行換匯交易收入基期較高，預期 2025 年 SWAP 收入年減 3 成，手收獲利亦面臨高基期，維持中性看待。