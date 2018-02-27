羅素投資：貝萊德對美股看法錯了 投資歐股比較穩定

投資管理公司貝萊德日前因看好美股營收增長動力，將美股評級升級，但將歐股評級降為「中立」，但投資顧問公司羅素投資則提出反對意見，認為美國經濟面臨通膨與財政赤字的風險，美股的走升主因為公司估值的變化，狀況隨時可能有更改，歐股相對穩定。

看多美股的貝萊德全球首席投資策略師 Richard Turnill 認為，美股營收俱增長動力，主要證明為分析師紛紛上調公司營收目標，他認為強勁的經濟基本面以及政府的財政刺激，將帶動美股。

但羅素資深投資策略師 Wouter Sturkenboom 則持相反意見，他認為股票分析師不斷上調公司營收預期，反而是值得擔憂的，從下圖來看，事實上美股盈收修正比率的波動相當大，故營收預測不應當做為美股回報的參考指標。

MSCI 美國企業營收修正比率

Sturkenboom 亦不認同 Turnill 對經濟基本面和估值的看法，因為儘管美國投入許多資源至財政刺激，但相對造成預算赤字提升、通膨上升，這可能使聯準會加快升息腳步，預計 2018 年至少將升息 3 次。

此外，羅素投資將美股的回報收益分為股息、收益增長以及估值變化三塊，從下圖可看出，大部分回報來自估值變化，因此，羅素投資更重視通膨、利率和貨幣政策不確定性的風險，尤其是因為很大部分的收益，背後潛在原因為疲弱的美元，若聯準會變得更強勢，此情況即可能逆轉。

MSCI 美國回報類型

相較於貝萊德，羅素投資較看好歐洲市場，Sturkenboom 認為歐洲有強勁的經濟成長動力、擴張的企業利潤與「幾乎不存在」的通膨風險，寬鬆的貨幣政策，而估計在未來會維持在這種狀態。

他寫道：「歐洲可能沒有大量的財政刺激，但無論在潛在的回報力還是風險方面，我們都認為歐洲市場較好。」