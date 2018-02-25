紅包年終別花光 小資上班族可打造2帳戶抗退休兩風險

農曆新年假期結束，上班族除了已領到公司的年終獎金、分紅或開工紅包外，也不少已出社會的小資族仍然會收到長輩紅包的祝福，尤其今年更盛行在群組內發放電子紅包。專家建議，小資族上班族可妥善運用每年獲得的紅包錢或獎金，尤其年輕的最大本錢就是時間，可以趁年輕時撥出一定比例金額，提早打造屬於個人專有的「退休帳戶」及「長照帳戶」，以對抗「長壽風險」及不健康時的「長照風險」，讓 2 大帳戶成為撐住人生下半場最穩固的靠山。

相信許多小資族都還沒好好想過退休後的生活怎麼過？以內政部公布的國人平均壽命達 80 歲來看，從 65 歲退休到 80 歲至少還有 15 年以上的時間，因此退休後財務準備就顯得格外地重要。由於退休後不易有穩定的現金流入，費用支出的來源就得仰賴年輕時奮鬥所累積下來的資產。若以平均每月 5 萬元的生活費用計算，每年就有 60 萬元的基本支出，以 65 歲退休，平均還有 15 到 20 年的時間，至少要準備 900 萬到 1200 萬元的退休金，這還不包括醫療、長照費用及物價上漲造成的額外支出。

因此，全球人壽提醒，25 歲至 35 歲初入社會的小資族，不妨從現在開始就可以著手規畫專屬個人的「退休帳戶」及「長照帳戶」，因為利用時間的複利效果，讓自己可以用相對輕鬆的方式來累積退休帳戶，而利用年輕及體況佳的優勢，則可以用相對便宜的費率來投保長期照顧類型的保險商品，幫自己打造完整的照護金鐘罩。因為意外或疾病侵襲所造成的長照需求，往往比老化更令人措手不及，只有及早做好基本的保障及長照規畫，自己及家人的保障才可以更完整。

元大人壽商品精算部副總張銘修也建議，上班族拿到年終獎金及紅包不要急著花用，在扣除債務和必要支出後，可考慮先檢視保險規畫是否充足，民眾可藉由小錢買大保障、保障再進化、退休生活準備及退休準備再強化等 4 招，尤其小資族更應該及早養成保險規畫的正確觀念，掌握先保障後儲蓄的原則，用商業保險轉嫁風險，建議可先規畫基礎保障，以定期壽險、意外險、醫療險 （包含住院日額及實支實付型）等商品為主，即具低保費高保障的特性，架構起足夠的保障，行有餘力時可透過網路投保的利率變動型年金進行小額儲蓄，如此一來便可為自己規畫第一份保障與第一桶金的儲蓄，為將來的成家立業預作準備。

全球人壽則建議小資族，不妨將紅包及獎金加總的金額分為消費支出、退休帳戶、長照帳戶等 3 大類。其中，透過網路投保方式，每次只要 1 萬元就能投保利率變動型年金保險，因為保費門檻低，只要符合最低投保金額就能隨時購買，養成先儲蓄後消費的良好財務習慣，透過長時間多筆小錢的累積並善用「複利效果」，為自己在中長期的時間內累積「一桶金」，不管當作婚後家庭基金、出國進修圓夢金或退休金都很適合。

至於隨時都可能會動用的長照帳戶，則可透過投保不還本的殘扶險、定期重大傷病險及醫療險附約等來規畫，打造「一整筆＋月給付」雙重保障功能的保單，為自己打造人生下半場的靠山，也讓最愛的家人有更堅實的依靠。

對於已成家立業的上班族，元大人壽則建議保障再進化，應進一步幫自己購買重大疾病險、重大傷病險、防癌險，並且同時為家人購買充足的壽險、意外險、醫療險，而事業有成族 則可為「退休生活準備」，建議可選擇長年期繳的利率變動型終身壽險商品，作為未來的退休金規畫。

另外，張銘修也指出，近期新台幣強勢升值，兌換美元匯率已接近 29 元，美元處於相對低點，除相較於台幣保單而言，美元保單訂價使用較高的利率，因此美元保單有費率較便宜的優勢外，也可透過美元保單達到多元幣別資產配置效果，並藉由商品本身提供生存還本金、增值回饋分享金、保障增額的機制，充分發揮保險與儲蓄的效益。不過，他也提醒，在選擇保單仍應詳閱條文內容，進行綜合評估再選擇購買適合自己的保單。

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