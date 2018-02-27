「狗來旺」新春理財嘉年華 Knowing新聞3月3日盛大登場！

年終獎金還有結餘，也都存在銀行等著縮水嗎？台股與海外股市指數激烈波動，狗年的理財策略，究竟該怎麼用錢賺錢呢？在連衛生紙都要瘋搶、錢越來越薄的小確幸時代，「耐心長期投資、低點勇敢加碼、定期檢視績效」，是理財專家們提出的三大方針。

曾擔過《Money 錢》雜誌與《Smart 智富》雜誌社長的「理財教母」林奇芬指出，必須「先投資再消費」！因為現代人生活中有太多消費性質的誘惑存在，試著個規劃手邊的資金並了解到什麼是真正需要的，才不會被太多的誘惑吸引而衝動花錢。

林奇芬認為，小資族與年輕人的優勢，就是可以趁早投資。她進一步試算，一個人 20 歲開始儲蓄，30 歲存到 100 萬後開始投資，就算以巴菲特 20% 年報酬率的一半來算，到 60 歲能存到 1700 萬。若從 30 歲開始儲蓄，一樣以年報酬率 10% 來算，到 60 歲最多只能存到 600 多萬，慢十年投資資產就比別人少了 1000 多萬。

理財專家盧燕俐強調，台灣銀行定存利率只有 1% 上下，靠儲蓄理財等同於變相的資產萎縮，不如把那些小錢拿來進行投資。對於 30 歲以下不知如何下手理財的年輕人，她認為，投資越早越好，才能享有複利效果，可以從定期定額的基金投資開始，當作強迫儲蓄，避免吃喝玩樂亂花錢，不用天天看盤、風險也不如期貨投資高。

盧燕俐以越來越高貴的咖啡價格做投資試算，如果我們每天省下購買大杯咖啡的錢，一個月大約省下五千元，接著將這些錢拿去做定額投資年報酬率 6% 的基金，12 年後，這筆錢竟然會變成 105 萬！

盧燕俐以個人經驗舉例說，人生的第一個一百萬來的很痛苦，因為必須以自我要求的方式去存，但是人生只要有了第一個一百萬，很神奇，很快的時間會出現三百萬、一千萬；所以我們現在要做的事，就是訂定你的目標。訂下目標後，再推算回來每個月必須存多少錢。

資深媒體人林筠騏強調，想要「有錢」就要從「理財」開始做起，而理財的能力來自於勤奮的學習，包括理財知識的奠立，理財資訊的蒐集。林筠騏以其在媒體界豐富的經驗表示，自從金融海嘯過後，很多課本上所教的理論都被打破了，如果只依循既有規則、理論理財，非但理不到財，還會越理越沒財。金融情勢的變動也較以往巨大，牽一髮動全身，投資理財，不能見樹不見林，必須全面掌握資訊，才能找對方向。

因應社群媒體的興起，資訊來源相對龐雜且多元，如何去蕪存菁，避開錯誤的干擾，林筠騏也提出快狠準觀察媒體報導的心法，讓投資人善用媒體資訊，而不為媒體資訊所駕馭。林筠騏不認為這世上有所謂的懶人投資法，任何所得都是必須付出代價的，有知識跟資訊當靠山，才有機會成為贏家。

金管會副主委鄭貞茂曾經示警說，現在年輕人不進場買股票，將造成資本市場的危機！對於小資族與年輕人來說，必須盡快懂得理財與投資，作為人生累積財富的方式，由 KNOWING 新聞主辦的「狗來旺 - 新春理財嘉年華」，將於 3 月 3 日中午 1:00 至下午 5:00 在台大醫院國際會議中心 301 室（台北市中正區徐州路二號）登場，除了邀請林奇芬、盧燕俐、林筠騏等三位理財名師外，也特別邀請永豐金證券副總經理陳錦龍主講「AI 翻轉金融 迎接智能理財時代」、復華投信資深理財顧問何晟立主講「機器人理財開啟投資新格局」、英商永鑫全球置產總監陳陵嬅主講「脫歐後英國房地產的投資價值」、安潤亨進特邀講師錢冠州主講「2018 年見證歷史的關鍵時刻 市場急速拉回後的投資契機」、台新銀行 Richart 數位金融部經理許家蓉主講「最不像銀行的銀行 - 台新 Richart！如何透過行動虛擬服務滿足消費者」，詳細活動資訊與報名請上活動官網：https://www.accupass.com/event/1802051717441077233829