搶紅包 多家銀行外幣優利定存再延長

金狗年到來，除了永豐、中信、渣打、台北富邦、上海等國銀紛推美元、人民幣一年期以上長天期定存之外，看好新春期間，民眾口袋滿滿，不少老行庫拉長外幣優利定存優惠期限，其中土地銀行就宣布，最高 2% 的高利美元定存，將延長至 3 月底。

土地銀行表示，於 2018 年 1 月 1 日起至 2 月 28 日止推出的美元外匯定期存款優存專案，由於民眾反應熱烈，決定將優惠專案延長至 3 月 31 日止，民眾由網銀辦理，只要單筆美元 1000 元，可享有 6 個月以上年利率 1.8% 的高利美元定存。

而若民眾由臨櫃辦理，以新臺幣結購外幣存款、他行外幣匯入匯款等新資金達美元 10 萬元以上，則有 6 個月、9 個月及一年年利率 2% 的高利美元定存。

其他老行庫部分，臺企銀美元高利定存優利專案，單筆達 3000 美元（含）以上的定存 3 個月期年息 1.7%、6 個月及 1 年期年息 1.8%，優惠期間至 6 月 30 日。

彰銀推出的美元定存利率優惠活動，1 年期定存最高 2%，優惠期間也到 3 月 31 日; 第一銀推出的金狗年有 Go 讚外幣優利專案中，一年期美元年利率 2%，最低起存金額 3000 美元，優惠至 2 月 27 日止。