紅包年終理財專家建議多元配置看好3市場、美元續弱

農曆春節假期結束，多數人也已開工，專家建議，可整合紅包、年終獎金及個人年度收入，重新檢視家庭或個人的理財規及保險保障，並透過多元配置掌握景氣升溫趨勢，分批布局規畫理財大計，並看好亞股、歐股與新興市場股債；外匯方面則看好歐元、英鎊後續表現，預期美元匯價仍將相對疲弱。

渣打國際商業銀行財富管理處負責人傅敏儀指出，民眾可整合紅包、年終獎金及個人年度收入，進行資金調整，趁新年重新檢視家庭或個人的理財規畫及保險保障，並依據現階段需求及未來短、中、長期的理財規畫進行適當調整，長期累積才有機會讓保障與財富逐漸長大。台北富邦銀行也表示，每年農曆春節後民眾滿手紅包，若能將這些紅包資金提早做好理財規畫、為自己開創新財富。

傅敏儀認為，近期金融市場出現較大波動，建議投資人在 2018 年應透過多元配置掌握景氣升溫趨勢，並持續分批布局以分散風險。在資產類別方面，渣打銀行持續看好亞股、歐股與新興市場股債；外匯方面則看好歐元、英鎊後續表現，預期美元匯價仍將相對疲弱；在產業方面，預期金融、能源、原物料、工業、消費以及科技等景氣循環型類股的表現將相對優異。

傅敏儀分析指出，在全球景氣升溫趨勢下，投資人可以「審慎評估，順勢而為」，順著景氣發展的投資趨勢，朝向有利於實現獲利目標的方向前進，同時也要審慎評估投資風險，主動趨利避害。投資人也可以透過渣打財富管理團隊的理財諮詢服務，幫助自己掌握市場變化與分析投資機會。

看好國內未來景氣與投資信心增，銀行也主打基金布局替小資族開啟理財商機大門，以永豐銀行為例，新戶首次開立信託帳戶，100 元起即可投資，並在網銀申購定時定額投資基金，享手續費 38 折優惠。

台北富邦銀行則推出限時 66 大順理財優惠活動，至 3 月 2 日元宵節為止申購特定精選基金即享手續費 6 折再 6 折（即牌告申購費率的 3.6 折）、申購組合式商品（SI ）前兩年固定配息 6%，此外，還有獨家加碼活動，活動期間透過 M+ Messenger 發出 100 包富邦旺紅包，還可享美元雙周定存年息 3.88% 高利。

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