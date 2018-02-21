紅包理財宜多元配置 專家最看好這3市場 估美元將持續疲弱

進入金狗年新的一年，渣打國際商業銀行財富管理處負責人傅敏儀今 (21) 日表示，民眾可進行資金調整，其中投資部分，近期金融市場波動，建議投資人應透過多元布局以分散風險，在資產類別方面，持續看好亞股、歐股與新興市場股債，外匯部分則看好歐元、英鎊後續表現，並預期美元匯價仍相對疲弱。

傅敏儀表示，春節前後民眾陸續領到紅包、年終獎金，建議可整合紅包、年終獎金及個人年度收入，進行資金調整，並趁新年重新檢視家庭或個人的理財規劃及保險保障，並依據現階段需求及未來短、中、長期的理財規劃進行適當調整，長期累積才有機會讓保障與財富逐漸長大。

針對投資部分，近期金融市場出現較大波動，傅敏儀建議，今 (2018) 年應透過多元配置掌握景氣升溫趨勢，並持續分批布局以分散風險，在資產類別方面，持續看好亞股、歐股與新興市場股債。

外匯方面則看好歐元、英鎊後續表現，預期美元匯價仍將相對疲弱；至於產業方面，預期金融、能源、原物料、工業、消費以及科技等景氣循環型類股的表現則相對優異。

傅敏儀認為，在全球景氣升溫趨勢下，投資人可以順著景氣發展的投資趨勢，朝向有利於實現獲利目標的方向前進，同時也要審慎評估投資風險，主動趨利避害。