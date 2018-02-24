〈金融法說起跑〉京城銀、永豐金聚焦這兩大看點

金融股法說會下周起跑，公股金控打頭陣，而京城銀 (2809-TW)、永豐金 (2890-TW) 等民營金融機構也陸續登場，由於美國可望加速升息，對銀行利差將是一大利多，預期升息題材、股利政策都會是法人聚焦議題。

金融股法說下周四 (3 月 1 日) 由第一金揭開序幕，接續還有 7 日京城銀、8 日華南金、12 日永豐金等，金融股法說會行情備受關注。

美聯準會（Fed）發布 1 月底的會議紀錄結果，引發外界揣測 Fed 今年將加速升息。由於，淨利息收益為銀行主要收益來源，台灣銀行業淨利息收益佔比 6 成左右，一旦升息，銀行業者利差可望擴大。

京城銀表示，隨著全球景氣逐步增溫、以及升息循環趨勢明確等環境因素影響，「長期利率」應可望緩步上調，將對京城銀國內外債券投資及放款業務帶來正面挹注，並有助於推升獲利表現。

京城銀 2017 年稅前每股盈餘達 5.64 元，年增 15.8%。截至去年底為止，逾期放款比率 0.02%、逾期放款覆蓋率 6555.68%、全體放款覆蓋率 1.54%。手續費收入主要來自於放款收益增長，2017 年底放款餘額 1452 億元，較 2016 年底的 1263 億元成長 15%。

今 (2018) 年 1 月自結稅前損益 5.12 億元，稅前 EPS 達 0.45 元，較去年同期成長 7.1%，稅後每股盈餘 (EPS) 達 0.40 元，年增 8.1%。

京城銀自開始配發現金股息以來，多年來最高均為 1.5 元，主因法規規定，若法定盈餘公積低於公司股本，股利配發最高不能超過每股 1.5 元，導致京城銀即使獲利亮眼，也無法將果實分給股東，預期今年股利發放也將維持每股配發現金股利 1.5 元。

而永豐金部分，儘管去年陷入弊案風暴，但永豐金獲利仍維持「平穩」，2017 年稅後盈餘為 89.96 億元，優於前年的 82.83 億元，年增 8.6%，每股稅後盈餘 (EPS) 為 0.81 元；不過，若往前比較，永豐金在 2014 年與 2015 年稅後盈餘分別為 129.68 億元、108.57 億元，顯見永豐金獲利與之前的高峰期，仍有不小距離。

展望今年，除了升息題材有助永豐金擴大利差挹注營運，永豐金去年深陷的三寶案相關融資，也已在去年 12 月全數收回；永豐金強調，自 2009 年以來，對於三寶集團相關貸款，為公司帶來高額獲利，這些收益都是回歸永豐金控股東共享的利益；擺脫三寶案陰霾後，加上永豐金多次人事改組、調整體質，今年營運方向備受矚目。

今年 1 月受到國內外股市大好，財富管理動能強勁，以及保單收入增加，手續費收入增溫，永豐金 1 月稅後純益達到 15.41 億元，年成長接近六成。

永豐金 2016 年稅後純益 82.83 億元，每股純益 0.78 元，為近 5 年來首度跌破 1 元，去年股東會最終通過每股配發 0.3444 元現金和 0.35 元股票股利，合計配發 0.694 元股利案。

而去年永豐金每股獲利依舊還沒重返 1 元，今年股利政策預期也不會達到過去獲利高峰水準，法人推估，永豐金今年現金股利可望配發 0.34 元、股票股利 0.35 元，可能與去年相當。