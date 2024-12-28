永豐金併京城銀、精成科收購日本PCB廠、數位保險7大鬆綁措施 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-28 11:10

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永豐金周五 (27 日) 晚間召開重訊，以現金及換股方式，總金額 599 億元併京城銀；精成科周四 (26 日) 宣布，以新台幣 84 億元收購日本 PCB 廠；金管會主委彭金隆周四對外宣布「數位保險公司」七大開放措施，將於明年上路，以下為本周大事回顧：

永豐金下聘金近 600 億元併京城銀 溢價近 9% 取得 100% 股權

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永豐金控 (2890-TW) 與京城銀行 (2809-TW) 周五 (27 日) 晚間召開重訊記者會公布「婚事」，永豐金將支付部分現金，並發行新股給京城銀全體股東，以每 1 股京城銀普通股將換得新台幣 26.75 元現金與 1.15 股永豐金普通股，以今天收盤價計算，「聘金」約為 599 億元，京城銀將成為永豐金持股 100% 子公司。

PSA 華科事業群再對日本出手 精成科以 84 億元收購日本 PCB 廠

PSA 華科事業群旗下精成科技 (6191-TW) 周四 (26 日) 召開重大訊息說明，精成決議將以 397 億日元 (約新台幣 84 億元) 收購日商 PCB 製造公司—Lincstech Co., Ltd. 的 100% 股權，這是 PSA 華科事業群人主精成科技以來繼收購日本 ELNA 後，再度出手收購日本 PCB 廠。

彭金隆端政策牛肉 「數位保險公司」七大鬆綁明年 5 月後上路

2024 歲末年終，金管會主委彭金隆周四 (26 日) 親自對外公布「數位保險公司」七大開放措施，將不再稱呼「純網保」，正名為「數位保險公司」，其中，創新型或保障型保險商品占比只要 15% 以上即可，不再限制全線上服務，資本額、發起人等限制也有所鬆綁，同時希望引進國際成功案例來台設立分公司。

彭金隆強調，未來不再限時限額，希望新創團隊審慎評估、充足準備再送件，目前國內、國外已有業者表達高度意願，待法規預告完成，最快 2025 年 5 月受理申請。

銀行高資產財管業務二大鬆綁農曆年前上路 估至少 5 家來申請

金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心，銀行局周四 (26 日) 宣布修正「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，首先放寬銀行發行結構型金融債券銷售對象，不侷限億級客戶，專業投資人也能投資，其次，銀行申請高資產業務的基本門檻中刪除資產規模。

銀行局長莊琇媛透露，先前有 2、3 家銀行反映因 AUM 限制而無法申請，預計 2025 年 1 月底、農曆年前適用新規，至少將有 5 家銀行會來申請執照。

夏普出售相機模組資產予鴻海 降低設備業務投資負擔

夏普 (SHARP) 周五 (27 日) 公告，出售相機模組資產予鴻海 (2317-TW) 子公司 Fullertain Information Technologies，夏普表示，透過本次轉讓，能降低設備業務相關的投資負擔。

鴻海董事長暨夏普 (SHARP) 會長劉揚偉表示，夏普將持續淡出零組件事業，預計在明年 3 月底、夏普 2024 財年結束前會處理差不多。其中，夏普的半導體業務會尋求最合適的對象，鴻海也是潛在接手買家之一。

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