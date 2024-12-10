三商壽：明年金融市場變數多 股利發不發看這2條件

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-10 21:00

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三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (10) 日召開法人說明會，展望明年，三商壽認為，川普上任後，全球市場波動性較大的局面仍將持續，由於整體金融環境變數多，加上考量厚實資本與接軌 IFRS 17 新制，明年可能不發放股利，投資人可將此視作另一種形式的增資，不過，是否發股利須經金管會保險局核准，未來在確認財務報表健全、資本適足條件下，仍有機會發放。

三商壽 2024 年前三季稅後純益為 26.9 億元，較去年同期增加 47.5 億元，每股純益 0.52 元。公司淨值為 440 億元，較去年同期增加 57.4 億元；淨值比為 3.15%，亦較去年同期增加 0.36%，目前總資產達 1.6 兆元，較去年同期成長 3.9%。

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三商壽前三季投資型商品初年度保費收入 (FYP) 占率達 86%，持續帶來業務動能，其中 CSM 較高的分期繳投資型商品，前三季 FYP 較去年同期大幅成長 26%；加上長年期健康險業績表現亮眼，前三季 FYP 也較去年同期大幅成長 39%，顯示該公司為接軌 IFRS 17 之商品轉型策略已做好準備並獲得良好成效。

由於公司持續推廣銷售分期繳商品，今年前三季初年度等價保費 (FYPE) 占 FYP 比率 (FYPE) 達 25.6%，亦較去年同期增加 5.4%。

三商壽指出，前三季投資策略以掌握市場動態為主軸，在權益類投資方面，台灣 50 反一 ETF 已全數出清，並同步實現資本利得，使得整體獲利較去年同期增加 36.3 億元。運用透過彈性配置債券型 ETF 部位，提升經常性收益，經常性收益亦較去年同期增加 11.9 億元。

展望 2025 年，川普上任帶來的政策影響、景氣的不確定，再加上地緣政治未歇等諸多變數，全球市場波動性較大之局面仍將持續，面對整體金融環境劇烈波動，三商壽強調，將依「專注經營，穩健成長」的經營主軸，以厚實資本列為首要目標，同時致力提升資產配置靈活性並視市況伺機布局，進而穩定提升收益。