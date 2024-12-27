〈永豐金併京城銀〉分行數躍升國銀前三 蔡、戴二大股東不進董事會

鉅亨網記者陳于晴 2024-12-27 22:57

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京城銀 (2809-TW) 花落永豐金 (2890-TW) ，總交易金額估達 599 億元，永豐金總經理朱士廷指出，雙方「交往」 2 年多才談成「婚事」，兩家營業據點與客戶的重疊性低，一南一北具有高度互補性，合併後國內分行總數將達 191 處，躍升國銀前三名，不過，雙方必須等到 2025 年 3 月 3 日股東臨時會通過合併案，才能向金管會遞件申請；京城銀二大股東蔡天贊家族及董事長戴誠志對於此次「嫁女兒」感到不捨，但認為永豐金就是最好的「夫家」首選。

婚事談了 2 年多 永豐金斥近 600 億元求娶京城銀「價格合理」

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此次併購案將以每 1 股京城銀普通股換得新台幣 26.75 元現金與 1.15 股永豐金普通股，總聘金將近 600 億元，外界好奇，是否買得有點貴？朱士廷認為，事實上，比較近年的併購案，價格是相對合理，股價淨值比約 1.1 倍，強調這是雙方合意都可以接受的價格。

朱士廷透露，這樁併購案從接觸開始已經談了 2 年多，彼此都要互相了解，必須清楚掌握未來是否有機會成為一家人，花了很多精神溝通，長遠來看，在商品、客群、通路、人才等四大面向上，都具有強大的互補性，無論是法金業務或是零售業務未來能產生的綜效值得期待，「市場上來看真的沒有幾家這麼的高度互補」，京城對於永豐來說，是最好的對象，能把公司及股東權益擴到最大，至於談判過程中是否有其他競爭對手要來搶親，朱士廷表示不太清楚，潛在買主都是透過媒體報導得知。

至於先前傳出潛在的買主中信金或凱基金，規模相對來說都很大，為何最終決定花落永豐金？對此，京城銀總經理姜宏亮回應，這兩家對象都是傳聞，未經證實，主要考量原因在於，永豐與京城兩家都有中小企業銀行的背景，相信未來融合會更加融洽，京城約有 90% 是企金業務，並以中南部中小企業為主，兩家對於中小企業授信都相當專業，也都能互相信任，相信對於客戶、員工、股東都是比較好的選擇。

京城銀二大股東「嫁女兒」不捨 未來不進永豐金董事會

對於未來將嫁入永豐金，姜宏亮轉述二大股東蔡天贊家族及董事長戴誠志心情，他們是懷著「嫁女兒」的心情，非常地不捨，「女兒長大了，總是要找一位好的夫家，最好的首選就是永豐金」。

姜宏亮說明，此次是以現金、換股各半進行交易，因此，蔡董與戴董二大股東未來都會持有永豐金合併京城銀後的股票，繼續參與成長，也是股東樂於見到的。朱士廷補充，兩位大股東不會進入董事會，不過，他們對於永豐金未來經營很有信心，相信也會繼續持有股權。

至於何時會向金管會送件申請合併？永豐金財務長許如玫表示，要等明年 3 月 3 日召開股東臨時會之後，才能向金管會送件，預估正式股份轉換基準日落在明年第四季，因此，將不會影響到今年度現金或股票股利的配發。相信合併後，未來的獲利能力及資產擴張可望讓股東受惠，不會對股利政策有所調整。

談及併購京城銀的資金來源？許如玫說明，永豐金將會發債籌資 50%，大約 300 億元，經試算，雙重槓桿比仍會維持在 125% 以下的水準，不會超過法規上限。

員工權益方面，朱士廷表示，永豐金與京城銀一北一南，剛好據點重疊度很低，一定會盡全力希望主管及員工都能留任，對於雙方來說也是最有利的，不論是京城銀或主管機關，他們對於員工安置計畫一定都是相當重視的，因此，我們也有去了解近幾年所有的併購案，有關員工的優離退、安置計畫、留任獎金等，永豐金和京城銀會盡最大的誠意來做這件事情，努力爭取把主管、員工都留下來，這對於客戶、股東都是最好的結果。

永豐銀京城銀一北一南 據點、客戶具高度互補性

京城銀屬小而美之社區型中型銀行，66 家分行主要分布於雲嘉南地區，而永豐銀行 125 家分行主要分布於新竹以北，雙方營業據點與客戶的重疊性低，合併後國內分行總數達 191 處，將躍升全體國銀前三名，南北比例約為四比六，發展更為均衡，具有互補性。

在法金業務方面，京城擁有中南部在地優勢、眾多建商及中小客戶人脈，可持續創造穩定利差收益；永豐對北部法金相關客群經營具有專業及實務經驗，而且永豐擅長聯貸主辦籌組能力，針對大型授信案件，未來可導入聯貸主辦經驗予京城以擴大綜效。

在零售業務方面，京城自然人客戶多以中南部客戶為主，與永豐的重疊性低，具客戶互補性，可為永豐在中南部經營發展上打下良好基礎，且自然人客戶多為長期往來忠實戶，具資產實力，經營發展性高，未來可以沿襲永豐零售業務發展模式，提供多元化商品及數位服務。