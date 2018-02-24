〈MWC展將登場〉網通廠分進合擊 中磊、合勤個有方案亮相

世界通訊大會 (MWC) 即將登場，台系網通廠也紛推新品搶攻 5G 所帶來的商機，其中中磊 (5388-TW) 將推出新世代智慧物聯網解決方案，深耕垂直產業合作；合勤控 (3704-TW) 則是主打行動通訊室內覆蓋解決方案。

中磊總經理王煒表示，寬頻核心相關技術研發是公司長期佈局的領域，迎接後數位匯流時代的來臨，包括線上影音串流、大數據分析、物聯網技術已跨入多元應用新紀元，因此將發表新世代智慧物聯網解決方案，展出智慧能源、定位管理、智慧城市、智慧農業等領域的 NB-IoT/ LTE-M 全系列物聯網創新應用。

王煒透露，融合人工智慧技術的智慧家庭解決方案也會在本次展會中同步展出，具人臉辨識及聲音偵測等功能，開啟「人工智慧即服務」的商業模式，正式跨入智慧物聯網新紀元。

另外因應行動寬頻蓬勃發展，中磊也將展出全系列小型基地台，包括家用、企業級、戶外型等，除可大幅優化訊號覆蓋，提供安全網路傳輸，更能有效降低電信營運商布建成本。

合勤控則將強打最新的全系列 CAT5 DAS 室內覆蓋解決方案，同時亮相 2 項新品 - ZoneDAS 擴展單元 (ZoneDAS extender) 和精巧版 DAS(Slim DAS)，能針對飯店、醫院、百貨公司和辦公大樓等場所提供量身打造的室內覆蓋解決方案，提供電信服務供應商完整產品組合，部署無所不在的行動訊號覆蓋，滿足終端用戶需求。

合勤控表示，室內覆蓋解決方案全系列產品均使用 CAT5 及 PoE 供電，讓網路部署不受環境電力設施限制、更能快速布建，讓行動訊號能完整覆蓋室內各個角落；也能同時支援 2G、3G、4G MIMO、2CA 與多頻段、多營運商共構的高相容性，網路部署更靈活。

合勤電信事業總處副總經理黃文義表示，電信商面對客戶隨時隨地行動連網的需求快速成長，因此我們將展出一系列室內、戶外以及行動連網的解決方案，不管是家用、個人用或中小型建物，都有對應的產品組合，幫助電信服務供應商滿足客戶需求。