〈觀察〉二極體吃電動車及IOT訂單 今年上半年營運無虞

電子零組件漲風頻傳，除已經漲近 1 年的被動元件，二極體的市況也默默增溫，尤其包括電動車及 IOT 逐漸成為市場關注焦點，預料今年上半年，包括德微 (3675-TW) 及朋程 (8255-TW)、虹揚 (6573-TW) 等主要廠商，營運動能無虞。

二極體功能主要是穩定電流流向，由於二極體具陽極和陰極兩個端子，電流只能往單一方向流動，電流可以從陽極流向陰極，而不能從陰極流向陽極，二極體因為這種具備單向整流的特性，成為電子產品中不可或缺的零組件。

就供需來看，二極體也是在去年開始出現供給吃緊，包括從去年第 3 季開始，隨著市場終端新產品陸續出現，包括電動車及 IOT，對二極體需求持續帶來支撐，也讓供給狀況越來越吃緊。

相較之下，IOT 更是主要的需求推升動能，因為 IOT 電子產品主要有 2 個要求，一個就是要省電及低功率，另一個則是微型化，換言之，對零組件的體積要求就會持續越做越小，而小型化對生產製程難度也增加，考驗著廠商的技術能力及產能。

二極體廠不如其他電子零組件廠，各家發展領域各有不同，不太會出現相互搶單的狀況，加上電子產品應用領域廣泛，單一廠商很難吃下所有訂單，廠商產能只要開出，大多都會直接被客戶吃下，因此隨著需求增加，各廠營運持續看望。