〈王道銀行法說〉澳洲辦事處明年上半年開業 釋股利政策3原則

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-19 19:19

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王道銀行 (2897-TW) 今 (19) 日召開 2024 年第三季法說會，對於 2025 年展望，總經理李芳遠指出，澳洲雪梨代表人辦事處最快明年上半年開業，期待能以最短的速度升格分行，以及新加坡創投辦公室能夠順利落地，將對集團海外布局有所助益；談及明年股利政策，公司表示，今年度損益尚未出爐，無法進一步揭露，但強調會秉持平衡、穩定且年年成長的股利政策。

王道銀於法說會上公布今年前三季財務績效，合併淨收益 81.99 億元，年增 9%；合併稅後純益 30.78 億元，年增 4%；個體淨收益 61.61 億元，年增 10%；個體稅後純益 22.75 億元，年增 6%；每股純益 (EPS) 0.79 元。合併與個體稅後純益皆創上市以來同期歷史新高。

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主要子公司方面，中華票券因為台灣升息的影響，營運表現差強人意，前三季稅後純益 10.89 億元，較去年同期持平的狀況；美國華信銀行方面，由於聯準會開始降息，但存款成本沒有馬上降下來，此外，美國洛杉磯地區的商用不動產景氣並不是很好，因此步調有所放緩，使得放款沒有顯著的成長，前三季稅後純益年減 19%，淨收益年減約 7%。

法人問及王道銀行 2025 年的股利政策規劃，公司表示，銀行目前尚未定案，但我們會秉持一個平衡、穩定的股利政策，先看看來年的業務發展計畫會耗用多少資本，那看看今年底最後的損益狀況，不管是在稅後損益或是 OCI 的損益，都會一併來評估，除了提存相關的法定公積之後，要再看看有沒有什麼特別的公積必須提列，最後才做決定。

王道銀行希望股利年年成長，但今年度的損益還無法確認，暫時沒有辦法進一步揭露。至於是否考慮發放股票股利，公司表示，目前都在考慮當中，也無法明確的規劃與回覆。

談及海外據點，澳洲雪梨的代表人辦事處，策略長蕭至佑表示，經過這一年來跟台灣及澳洲金融主管機關申請流程，目前已取得初步的正面回應，希望能在今年底、不遲於明年初，拿到正式的許可，目標在明年上半年開業，也希望能夠儘快地升格成為分行，未來澳洲將是王道銀海外據點非常重要的收益來源。

李芳遠補充說明，今年 11 月，董事長駱怡君偕同總經理、風控長率領許多一級主管前往雪梨，拜訪當地客戶，同時籌備據點規劃，並在 OBU 方面接洽澳洲當地客戶做了很多努力，希望在最短的時間內把未來的分行建立起來，並讓這個分行能夠在最短的時間內轉虧為盈。