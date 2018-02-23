【港股解碼】1月內地汽車龍虎榜出爐，吉利汽車繼續開掛！

在經歷了去年車市整體增速放緩後，中國汽車工業協會公佈今年1月汽車產銷數據：期內汽車產銷同比增速均超過10%，環比則出現不同程度的下降，整體實現了開門紅。在1月份銷售榜單中“見紅”車企當屬東風、廣汽、吉利、長城及比亞迪。而吉利汽車更是在1月延續其“開掛”態勢，1月銷量同比增長51.1%！內地五大企，我們娓娓道來。

其中，東風集團股份(00489-HK)穩坐銷售量第一的寶座。據港交所資料顯示，2018年1月份，東風集團(含乘用車、商用車、客車)銷量達29.81萬輛，同比增加17.25%，銷售量位居第一。東風始終保持著較為穩定的增長勢頭，雖東風本田因“機油門”問題在華召回約35萬輛汽車，但花旗認為東風第一季風險回報理想，仍將其評級由「中性」上調至「買入」，並上調目標價至11元。

廣汽集團(02238-HK)則以21萬輛的銷售量奪1月銷售榜單的亞軍，同比增加25.11%。業績雖好，但難免也有負面消息：廣汽集團A股不僅在2月1日上午因突遭砸盤閃電跌停而被質疑蓄意控盤，近日旗下三菱汽車還向國家質檢總局備案了召回計畫，決定自2018年4月13日起，召回2012年10月26日至2016年12月26日期間生產的18萬輛三菱勁炫。

而奪得1月銷售量季軍之位的吉利汽車（00175-HK）則延續其“開掛”的特點，表現最為突出！實現了1月銷量同比增長51.1%/環比增長1%至15.5萬輛的好成績，達到2018年全年銷量目標158萬輛的10%，為歷史最高！

於2018年1月，吉利“新帝豪”車型及“遠景”轎車的銷量分別為2.6萬部及2萬輛；運動型多用途車型吉利博越則賣出了3.04萬輛，跨界運動型多用途車型帝豪GS售逾2萬。而帝豪GL、遠景SUV則分別售逾1萬輛。

因此，交銀重申吉利汽車「買入」評級和35港元的目標價，同時，吉利亦獲得野村唱好。

相對於冠亞季軍而言，長城汽車(02333-HK)雖表現遜色一籌，但也算是恰如其位。長城汽車目前市值272.14億，2月22日收報8.78元，無論是市值還是股價，都位於廣汽、東風和吉利之後，那麼充當老四，亦算是不過不失。據聯交所資料顯示，2018年1月，其銷量同比增長20.61%至11萬輛，其中哈弗銷量為7.85萬輛，同比下降3.77%。1月份總計汽車產量10.5萬輛，同比增加17.29%，其中哈弗產量7.2萬輛，同比下降10.33%。但面對哈弗銷售下滑，長城是否也要做點什麼呢？

位於龍虎榜排名第五的比亞迪股份（01211-HK）在1月的銷售量就和前面提到四只股份相差遠了，僅有4.23萬輛。但是，卻與去年同比增長了47.39%，這麼看來，就是黑馬一匹，難不成比亞迪要做第二個開掛的吉利？不過，股份近日遭各大行唱衰，大華繼顯續予“沽售”，目標價由42元調低至37元，大和下調比亞迪目標價至82元重申買入評級。比亞迪則在2月18日的投資者互動平臺上表示，公司已規劃高端車型，不知其要花多長時間佈局呢？

這份1月銷售榜單的到來，也許不會帶來太大驚喜，畢竟也是差不多延續此前的排名。但不知東風集團穩穩的幸福，以及吉利汽車開掛的車生，你更偏愛哪個？

■ 作者｜張雨娜

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