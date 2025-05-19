〈房產〉輝達海外總部選址落腳北土科 上市建商華固、長虹等已區域布局
鉅亨網記者張欽發 台北
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳來台並於今 (19) 日 COMPUTEX 2025 演講尾聲正式宣布，將在台北市北投士林設立全新辦公園區，而相對包括國建 (2501-TW)、華固 (2548-TW)、長虹 (5534-TW)、遠雄 (5522-TW) 及達欣工程 (2535-TW) 在區域內都有建案開發或準備開發中，
北士科園區全區約 94.38 公頃，規劃約 25 公頃的科技產業專用區配置於福國路及承德路交叉口附近同時，仁寶 (2324-TW)、中鼎 (9933-TW) 等集團等企業總部也落腳於北市科園區內。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，黃仁勳宣布輝達總部確定坐落在北士科，被點名的北士科軟橋段地上權開發案，基地總面積將近 4 公頃，目前尚未動工，規劃彈性大；加上該開發案的地主為台北市政府，現今得標廠商也只涉及一家企業，溝通協調的機會較大
同時，且軟橋段距離既有的捷運紅線站點不遠，生活機能可仰賴明德、芝山的既有商圈供應，國內外各大科技廠也早已在北士科插旗拓點，使北士科成為爭取輝達總部的有力競爭者。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，輝達最後花落北士科，該區目前未完全開發，加上交通便利，且有地方政府全力支援，應是雀屏中選的主因。
徐佳馨指出，以輝達業態與產業地位，順利落腳北士科將加速北市最後一塊科技園區拼圖成形，對於寂寞已久的士林北投區房市將會是一劑強心針。目前該區域新案供給不多，且推案時間在 2022 下半年，房市當時已經疲軟，促使許多擁地的大型建商暫緩推案，本次應能有效去化區域案量，甚至再掀新行情。
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