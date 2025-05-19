〈房產〉輝達海外總部選址落腳北土科 上市建商華固、長虹等已區域布局

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-19 14:20

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，黃仁勳宣布輝達總部確定坐落在北士科，被點名的北士科軟橋段地上權開發案，基地總面積將近 4 公頃，目前尚未動工，規劃彈性大；加上該開發案的地主為台北市政府，現今得標廠商也只涉及一家企業，溝通協調的機會較大

同時，且軟橋段距離既有的捷運紅線站點不遠，生活機能可仰賴明德、芝山的既有商圈供應，國內外各大科技廠也早已在北士科插旗拓點，使北士科成為爭取輝達總部的有力競爭者。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，輝達最後花落北士科，該區目前未完全開發，加上交通便利，且有地方政府全力支援，應是雀屏中選的主因。