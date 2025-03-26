比亞迪目標今年海外銷量翻倍 積極擴展全球市場

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-26 19:18

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路透周三 (26 日) 報導，中國電動車巨擘比亞迪 (01211-HK) 計劃在 2025 年將海外銷量翻倍，達到 80 萬輛，並打算透過在當地組裝汽車來克服關稅壁壘。比亞迪董事長王傳福在本周二的電話財報會議中向分析師透露了這一目標。

比亞迪 2024 年在海外市場銷售 417,204 輛車，並預計在英國市場的市占率將顯著上升，因為英國對具有競爭力的中國產品「非常開放」。此外，比亞迪還看好拉丁美洲和東南亞國家的市場機會，認為當地政府和民眾對中國品牌持友好態度。

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隨著國際市場對中國製造的汽車徵收或考慮徵收關稅，比亞迪計劃通過在當地組裝汽車來保持成本優勢，並從中國採購主要零部件。王傳福未具體透露哪些國家會進行當地組裝。

目前，比亞迪正在開設從澳洲到德國等地的展廳，推動其海外業務成長。王傳福表示，出口將有助於提高利潤，並預計在某個階段，海外市場將成為比亞迪主要的利潤來源，但他未明確指出實現此目標的具體時間。

比亞迪將繼續在海外建設工廠，並且不需要與當地企業合作，因為公司擁有充足的資金。比亞迪目前正在巴西建設工廠，巴西是其最大海外市場，雖然該計畫在去年因涉及勞工虐待指控而遭遇一些挑戰。此外，比亞迪還在泰國、匈牙利和土耳其等地建設工廠。

然而，王傳福表示，短期內比亞迪不打算進入加拿大和美國市場，主要是由於兩國的地緣政治發展。川普政府對中國製造的電動車徵收 100% 的關稅，加拿大也對其徵收類似的關稅。

在談到公司獲利時，王傳福表示，比亞迪有信心當其達到像豐田汽車 (Toyota) 這樣的規模時，每輛車的盈利將超過豐田，並且強調比亞迪的成本控制能力更強。2024 年，全球汽車銷量最大的是豐田，銷售 1,080 萬輛，而比亞迪則銷售 427 萬輛。

比亞迪計劃在今年銷售 550 萬輛車，並在中國市場推出更多平價車型，包括起售價格不到 1 萬美元的海鷗電動掀背車。比亞迪還在大部分車型中免費提供智慧駕駛功能。