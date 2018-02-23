美聯工商舖：「辣招」打擊成交 籲放寬按揭成數及撤DSD

為抑制炒風，港府自2013年開始推出「辣招」，就工商鋪物業徵收雙倍印花稅並同時調低按揭成數。美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，「辣招」實施5年以來大幅打擊了工商舖成交量，平均月成交量由過去約1500宗減少至現今約800宗，但「辣招」並無令工商舖價格下跌，反而令不少無法自置物業的企業被逼「捱貴租」，同時影響企業向銀行融資，對企業營商環境帶來影響，建議政府放寬按揭成數，中長遠而言更應該撤回雙倍印花稅。

對於今年商舖走勢，美聯旺舖董事盧展豪表示，受惠民生區域商舖價格上升所帶動，整體商舖價格仍較「辣招」前有所上升，隨著訪港旅客數據及零售市道好轉，料今年商舖市場可逐漸走出谷底，但整體零售銷售額與「辣招」前相較並無太大升幅，故核心區舖租售價回復平穩，非核心區則可上升5%至8%，並尤其看好紅磡、土瓜灣及元朗地區。

寫字樓方面，本港去年創出多宗天價商廈成交。該行營運總監兼商業部董事翁鴻祥指，「辣招」令寫字樓供應減少，加上息口低以及中資進入，刺激寫字樓價格上升，相信今年甲乙廈的租售價格會繼續向上。另外工廈交投同樣受「辣招」影響，該行董事陳偉志表示，措施生效以來工廈平均月成交量由800宗跌至不足500宗，跌幅約4成，但價格卻未見下跌，今年在活化政策重啓加上低層單位更改用途的憧憬下，料工廈售價可錄得10%至15%升幅，租金亦可再升10%，並看好葵涌、荃灣及黃竹坑的工廈市場。

文：蔡秀娟

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