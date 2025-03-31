2024年營收遠超騰訊！比亞迪奠定陸最大車廠地位 日賺1.1億人民幣

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-31 13:20

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去年，中國汽車業迎來歷史性時刻，電動車大廠比亞迪以 7771 億元的營收超越騰訊等網路巨頭，成為中國最賺錢車廠，不僅改寫了中國車市的競爭格局，更在全球舞台上展現出強勁的競爭力。

根據比亞迪發布的 2024 年財報顯示，全年營收人民幣達 7771 億元，年增率 29%，連續第 3 年維持高速成長，這一營收數字不僅遠超過騰訊同期的 6602 億元營收，也將傳統車廠巨頭上汽集團甩在後方。比亞迪在 2023 年營收為 6023 億元，與騰訊的 6090 億元差不到百億，去年兩者差距已擴大至千億。

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從成長速度來看，比亞迪營收年增 29%，遠高於騰訊的 8%，這一顯著差異凸顯新能源汽車產業的爆發力。

數據顯示，2024 年中國新能源汽車生產與銷量分別達 1288.8 萬輛和 1286.6 萬輛，年減 34.4% 及 35.5%，比亞迪作為產業龍頭，充分受惠於市場擴容與自身技術優勢。

比亞迪的領先地位體現在多個領域，2024 年比亞迪全球銷量年增 40% 至 427 萬輛以上，穩居中國車市銷售冠軍，並包辦品牌銷冠與新能源汽車銷冠「三料冠軍」，市佔率提升至 33.2%，相當於每 3 輛新能源汽車中就有一輛來自比亞迪。

淨利方面，比亞迪 2024 年淨利達人民幣 402.5 億元，年增 34%，日均淨賺 1.1 億元。在產業價格戰愈演愈烈的背景下，比亞迪透過規模化生產與成本控制，實現獲利能力的持續提升。

截至去年底，比亞迪員工總數達 96.88 萬人，躋身中國最大民營企業陣營，員工人數僅次於沃爾瑪、亞馬遜等國際巨頭，全球排名第五，這一數字既彰顯企業的規模實力，也為社會提供了大量就業機會。

比亞迪在電池、馬達、電控等核心技術領域的自主研發能力全球領先，其刀片電池、DM-i 超級混動等技術已形成護城河，為後續產品迭代與全球化競爭奠定了基礎。

但比亞迪未滿足於國內市場領先地位，更將目光投向更廣闊的全球市場。

目前，比亞迪已在歐洲、東南亞、中東等地加速佈局生產基地與銷售網絡，全球化策略進入加速期。

2023 年，比亞迪以 302 萬輛的銷量首次躋身全球十大車廠，位列第九，去年銷量躍升至 427 萬輛，排名升至第五，超越通用、福特等傳統汽車巨頭。

比亞迪將今年銷售目標為 550 萬輛，並衝擊 600 萬輛新高，其中海外市場將承擔逾 80 萬輛的銷售任務。

根據多家研究機構給出的銷量預期，比亞迪完成上述銷量目標並不難，這意味著今年比亞迪有望超越 Stellantis 集團，成為僅次於豐田、大眾、現代的全球第四大車廠。

比亞迪的崛起，既是技術創新的結果，也得益於國家戰略的推動。