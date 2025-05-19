〈COMPUTEX〉輝達供應鏈列表更新 兩大記憶體模組廠首度入列背板 並點名這些台廠
鉅亨網記者魏志豪 台北
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (19) 日舉行演講，本次再度秀出招牌供應鏈背板，提及多家台廠、醫院與大學等機構，其中，此次供應鏈名單首度新增兩大記憶體模組廠，包括威剛 (3260-TW) 與群聯 (8299-TW)，其他如瑞昱 (2379-TW) 也是首次獲得點名。
業界解讀，隨著 AI 逐步從雲端擴展至終端，AI 邊緣運算的重要性不斷增加，為加速落地，輝達也需要更靈活的商業模式，與記憶體模組廠合作，可將 AI 應用快速拓展至終端。
另外，黃仁勳也在演講當中播放眾多影片，裡面展示眾多 AI 智慧工廠技術，相關台廠有所羅門、鴻海等，而盟立 (2464-TW) 儘管未入列背板，但也首次出現在影片中，成為隱藏版的概念股。
輝達此次點名的台廠有華擎 (3515-TW)、華碩 (2357-TW)、威剛 (3260-TW)、凌華 (6166-TW)、研華 (2395-TW)、圓剛 (2417-TW)、貿聯 - KY (3665-TW)、益登 (3048-TW)、仁寶 (2324-TW)、台達電 (2308-TW)、全漢 (3015-TW)、技嘉 (2376-TW)、鴻海 (2317-TW)、英業達 (2356-TW)、麗臺 (2465-TW)、光寶科 (2301-TW)、嘉澤 (3533-TW)、聯發科 (2454-TW)、神達 (3706-TW)、微星 (2377-TW)、和碩 (4938-TW)、群聯 (8299-TW)、瑞昱 (2379-TW)、台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、緯創 (3231-TW)。
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