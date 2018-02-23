市場過度擔憂？梅努欽：薪資成長不一定帶動通膨走高

近期美股市場的大幅震盪，主要源自於一月底美國公布每小時薪資成長增速，年增率 2.9% 是大幅超越市場預期，數據公布後，市場對於未來聯準會 (Fed) 的升息預期即高速攀升，直接引動近期美債殖利率快速走揚。

美國勞工每小時薪資成長年增率 圖片來源：Fred

《彭博社》報導，週四 (22 日) 美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，市場對於薪資成長加速，恐引發美國整體通膨率加速的疑慮，很可能是過度擔憂。

梅努欽說道：「造成經濟成長的方式，有很多種。」梅努欽解釋，薪資通膨率可以上升，但市場無須擔憂整體美國通膨率一定走揚。

談到川普稅改對於美國經濟的幫助，梅努欽再次為川普稅改背書，強調川普稅改將對美國中產階級的薪資增長，構成實質上的幫助。梅努欽說道：「川普當選總統的一大理由，就是因為美國中產階級的薪資增速，實在太低。」

雖然梅努欽不認為薪資增漲將直接地刺激通膨上升，但事實上目前美國一月通膨率 CPI 已來到 2.1%，與去年六月份的 1.6% 相比，可謂是大幅增長；並且一月份每小時薪資增速年增 2.9% 的成長速度，也是創下 2009 年以來的最大增速。

華爾街投資銀行普遍預期，Fed 今年在升息速率上，升息三碼已是基本水平，甚至美商高盛證券 (Goldman Sachs) 更在近日指出，Fed 今年升息速率可能將上看「五碼」之多。