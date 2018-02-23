美太陽能關稅：同產業 不同命運

美國總統川普上個月宣佈將開始徵收洗衣機及太陽能產品關稅，據統計，美國太陽能產值達 280 億美元，其中共 80% 產量為進口品。關稅啟動後，市場也積極的觀望美國各大太陽能廠商的獲利進度。

First Solar (FSLR-US) 於週四 (22 日) 公佈了第 4 季財報，雖然 3.39 億美元的營收未達 4.34 億美元的分析師預估，但營業利潤大幅的超越預期，以每股虧損 -0.25 美元的成績超越了分析師預估的 -0.33 美元 EPS。First Solar 去年同期 EPS 為 1.24 美元。

同時，First Solar 也提高了 2018 年的營收、利潤、及現金流預估。

First Solar 對於營收的下滑表示，第三方模組類型銷量不佳，而較多招標項目營收將跨年列入 2018 財報。瑞信 Credit Suisse (CS-US) 報告顯示，First Solar 的新模組產品「Series 6」生產價格又低、產量又快，有望領先同業競爭者。

First Solar 週四股價收盤下滑 0.63% 來到 66.28 美元。

First Solar 股價日線趨勢圖

然而，最大股東為法國原油公司 Total 的 SunPower (SPWR-US) 就沒如此幸運了。因工廠位於菲律賓及墨西哥，對於川普提高太陽能關稅則是大幅的提高售價。上週公佈財報的 SunPower 提道，2018 年各大招標案也因此延後。其執行長 Tom Werner 也凍結了所有招聘作業及節降成本。

SunPower 公佈的 SEC 資料也顯示，至明年年中將裁員 150 人至 250 人，大約全球 3% 員工。同時，解僱費用及租約終止費也將達 2000 萬美元至 3000 萬美元。Werner 提道，關稅對於公司的影響金額應達 5000 至 1 億美元。

Wood Mackenzie 旗下的 GTM Research 預計，美國 2018 年每瓦特的售價將因美太陽能關稅提升 0.1 美元，同時也減少 11% 的太陽能安裝量。