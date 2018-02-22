通膨來了！摩根大通看多原材料，尤其是金屬

摘要：繼高盛、花旗、「新債王」之後，摩根大通也看多大宗商品，稱原材料價格在經濟周期的後半部分通常表現良好。以史為鑑，當通膨達到 2% 並持續攀升之時，貴金屬和基本金屬都有最佳表現。

無論是分析師還是聯準會官員都抱有同一種觀點：通膨正在回升。

相比於通膨回升引發投資者關於聯準會將更快升息，從而利空美國股市的悲觀預期，摩根大通對於通膨歸來抱有另一種樂觀：「 通膨攀升對大宗商品有利。」

摩根大通在最新的研報中表示，以史為鑑，當通膨達到聯準會設定的 2% 目標並持續攀升之時，不管是貴金屬還是基本金屬，都出現了最佳表現。

這家華爾街銀行巨頭認為，在未來一年內，做多貴金屬、銅、鋅和鎳可能帶來最高的投資回報。假設周期會延伸到 2018 年之後，當前這波價格上漲只是開啟了金屬價格最強勁的時期之一。

上個月，大宗商品價格衝上了兩年多以來的最高水平。摩根大通指出，原材料價格在經濟周期的後半部分通常表現良好。

摩根大通預計，今年銅均價將達到每噸 7405 美元，且今年的單個季度預期也持續上調。當前 LME 3 個月期銅交投於每噸 7048 美元，這意味著其可能有 5% 的上行空間。

除了銅、貴金屬等硬商品，摩根大通本周早些時候還表示他們看好軟性商品，認為糖、小麥都將在今年剩餘時間裡價格進一步走高——由於天氣等因素，軟性商品今年的價格漲幅在所有商品中位居前列。

這篇報告的觀點與嘉能可（Glencore）不謀而合。商品貿易巨頭嘉能可在其 2017 年年報中表示：「全球經濟同步增長的潛力，通膨回升勢頭，均對大宗商品的基本面構成支撐，電動車對部分稀有金屬的大量需求也表明商品市場前景比較樂觀。」

事實上，在大宗商品的多頭陣營中還不只是摩根大通和嘉能可， 新債王、高盛、花旗等紛紛在近期搖起了多頭的旗幟。

有「新債王」之稱、管理逾 1000 億美元資產的 DoubleLine Capital 首席執行官 Jeffrey Gundlach 上個月上旬表示，新的一年最佳投資策略就是配置大宗商品，市場的大類資產輪動將再次迎來風格切換。

Jeffrey Gundlach 看多的理由是：過去數十年來，標普高盛大宗商品指數和標普 500 指數的回報率存在「你追我趕」的關係，每當大宗商品表現優於股票，股價就會「奮起直追」迎來大漲，反之亦然。

和摩根大通一樣，新債王也表示，自 20 世紀 70 年代以來，大宗商品價格往往在經濟周期後期上漲。「在邁向衰退的經濟周期後期，大宗商品總是會大漲 -- 漲幅會比迄今為止多得多。」

高盛大宗商品研究全球主管 Jeff Currie 本月上旬稱，目前全球經濟的表現為大宗商品創造了十年以來最佳的持有時機，原材料在升息周期中料將表現出色。

高盛預計銅、鐵礦石和原油價格今年將延續漲勢。他們將黃金的年底目標價設定為 1375 美元 / 盎司。

花旗集團也在本月上旬發布的報告中，建議投資者增加對工業金屬的持倉，減持債券和其他固定收益產品，稱股市暴跌和波動率激增提供了一個投資原材料的機會。

花旗分析師 Ed Morse 等人認為，隨著全球經濟加速增長，刺激通膨風險，金屬有「堅實的經濟理由」會有出色表現。需求拉動的通膨壓力利多大宗商品等實物資產，因為通膨壓力會提高生產成本，支持價格上漲。

『新聞來源／華爾街見聞』