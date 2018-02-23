大戶狂敲賣權避險 高盛：美醫療保健與必需消費品股有下行風險

儘管近期美股在大跌後，已進入回調階段，但部份投資者仍懷疑市場是否已觸底，高盛指出，美股醫療保健和必需消費品產業的期權交易活動表明，產業可能面臨更多的下行風險，因賣權價格提升。

由選擇權策略師 Katherine Fogertey 帶領的高盛分析師團隊寫道：「投資者願意購買在過去一個月中價格約上漲一倍的賣權，此現象指出他們擔憂這些產業，在未來幾個月表現可能依然不佳。」

賣權 (Put Options) 給買方有權在約定時間內，以約定的履約價格賣出約定標的物，但無義務一定要執行該項權利。當投資者持有現股部位，但對股市未來看法不確定時，可以買入賣權的方式來避險，避免股價下跌而導指資產損失。

根據高盛的數據，從 1 月 26 日股市達到高點以來，對沖 SPDR 健康照護類股 ETF 下行風險的成本上漲 94% ，而對沖 SPDR 必需性消費類股 ETF 下行風險的成本則上漲 90%。

SPDR 健康照護類股 ETF 的 3 個月以來走勢

自上個月道瓊工業平均指數和標準普爾 500 指數上漲至近期歷史新高之後，醫療保健類 ETF 已下跌 8.2％，而必需性消費基金則下跌 8.3％，以上兩個產業的賣權價格上漲最多，而工業、金融與科技產業的選擇權價格亦上漲。

在個股方面，對沖花旗集團 (C-US) 下行風險的代價，自上個月以來已上漲 146％，而摩根大通 (JPM-US) 則上漲 144％。花旗自 1 月末以來，股價已下跌 4.8％，而摩根大通則下跌 1.2％。