通膨蠢蠢欲動 股市債市受創 黃金有望成為避險利器

在經濟走強的背景下，通膨升溫成為投資人一個重要的擔憂。據《Gold Telegraph》報導，消費者價格指數 (CPI) 向來是反映通膨的主要指標，在 1 月年增 2.1%，表現超乎預期之下，市場反應也如預期，股市下挫，國債殖利率上揚。

而 Fed 一直關注通膨現況，這關係到升息速度。自 Fed 開始緊縮之後，升息速度一直慢於預期，很重要的原因就是通膨並未達標。

不過，隨著這種形勢正在改變。市場預期今年升息 3 次的機率，已經升至 62%，3 月、6 月升息幾乎已是共識，第 3 次升息的機會很大，4 次升息變得愈來愈有可能，這洽洽是許多人所認為，真正的問題所在。

太多好消息恐推升通膨

政府不僅通過了 3000 億美元支出計畫，還計畫未來 10 年減稅 1.5 兆美元，加上川普打算為基礎建設增添資金，都可能成為推高通膨的助力。

Naroff Economic Advisors 經濟學家 Joel Naroff 指出，「太多的好消息」，勢必帶來通膨上升與企業成本上揚。

由 2000 年到 2016 年，食品價格上漲近 40%，這數字還在常態範圍內。不過，食品價格對收入較低家庭的占比，高達 36.6%，這部分通膨對他們的感受將特別強烈。

另外，川普政府打算提高進口關稅，可能會使某些產品的製造成本增加 1 倍。尤其鋼鐵及鋁的關稅若大幅成長，對物價的影響也會立即可見。

黃金仍是抗通膨要角

能夠對抗通膨的避險產品，由歷史上看，黃金還是最可靠的。因此，《Gold Telegraph》認為，一個重要的黃金牛市有望出現。

這波市場變化與 1970 年代，或是 2000 年後的市場將大不相同，一個全新的因素預計進入全球黃金市場，那就是伊斯蘭因素。全球 4 分之 1 的人口是伊斯蘭教徒，過去，投資黃金違反伊斯蘭法條，如今，這種情況改變，代表這些廣大人口及 3 兆美元資金，有望進入市場。

此外，中國已經開設了上海黃金交易所。中國擁有巨大的黃金儲備，並希望價格以實際黃金價格而非紙質期貨為基礎。這可能會帶來市場巨大變化，並創造黃金牛市。