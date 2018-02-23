台股盤前—指數短線震盪架構 留意季線附近反壓

台股昨 (22) 日受到美股連續 2 天收黑影響，電子股漲多拉回，指數在半年線上下盤整，惟電池族群、比特幣概念股與生技股持續獲得買盤搶進，終場下跌 52.06 點，以 10662.38 點作收。法人指出，台股目前處於半年線與年線間橫向區間整理，短期內大漲不易，基本面佳的中小型股較有發揮空間。

從昨日三大法人表現來看，外資與陸資賣超 59.51 億元，外資自營商買超 0.91 億元，投信賣超 0.04 億元，自營商自行買超 4.92 億元，自營商避險賣超 0.12 億元，三大法人合計賣超 54.75 億元；其中，鴻海已遭外資連 8 賣、群創則是連 5 賣。

市場消息面部分，許多個股陸續公布去年財報，被動元件龍頭廠國巨全年營收、營業毛利、營業利益、稅後純益及每股稅後純益等皆創新高，並將配發 17 元股利，包括 15 元現金股息及 2 元股票股利，以昨日收盤價計算，現金殖利率為 4.6%。

國巨集團旗下鋁質電容廠凱美也公布去年財報，全年每股稅後純益來到 2.23 元，寫歷史新猷；同為國巨旗下的電感廠奇力新則是全年營收、營業毛利與稅後純益均創歷史新高，每股稅後純益高達 7.1 元。華新集團旗下被動元件廠華新科去年稅後純益創新高，每股稅後純益 5.15 元、寫歷史次高；華新旗下精成科去年每股稅後純益為 0.8 元，為該公司連續 2 年呈現營運的獲利。

浩鼎解盲失利後，董事長張念慈首度接受專訪時透露，浩鼎目前正尋求國內外整併、合作對象，型態包括授權、整併、產品賣斷等，要擴大規模打國際戰。

宏達電持續推動組織架構調整，宣布進行北美地區智慧型手機業務的組織優化與人力資源配置調整，以更有效運用研發資源與專業人力。

車市龍頭和泰車代理的兩大品牌 TOYOTA 和 LEXUS 今年銷售目標共 13.1 萬台、市占率 30%，並看好全年車市仍可望在汰舊換新補助和景氣逐漸回升下，全年銷量可望達 44 萬台水準。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，美股處震盪架構，台股短線也會震盪，目前指數在半年線與年線間做區間橫向整理，短期內欲大漲不易，內容上以個股表現為主，中小型股較有表現機會，可留意元月營收等基本面佳的個股，而隨著股東臨時會將於 3 月與 4 月登場，高股息殖利率的個股也可望受青睞。

法人指出，目前可留意季線附近反壓，台股短線若無法儘速站回半年線，盤勢整理時間恐將隨之拉長。



