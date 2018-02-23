【永豐期貨】台指選擇權盤前－金融穩盤不敵電子賣壓 台股半年線得而復失

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 62 點至 10624 點。價差方面，台指期為逆價差 - 38.38 點，電子期逆價差 - 1.88 點，金融期為逆價差 - 4.42 點。現貨部分，三大法人賣超 53.83 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 4936 口至 4921 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 4883 口至 42893 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 4477 口至 9342 口。

週三美股衝高後回落，三大指數均開高走低收黑，拖累週四日韓股市早盤走勢疲軟，受此影響台股今日以下跌 15.97 點開出，盤面上電子三王走勢偏弱，全日多在平盤之下震盪，其中又以股王大立光下跌逾 2% 尤為弱勢，帶動指數盤中一度跌近百點，所幸 10 點過後金融股扮演撐盤角色，使跌幅不致進一步擴大，終場加權指數下跌 52.06 點或 0.486%，收在 10662.38 點，成交量能 1205.95 億，較前一日縮減 344.43 億。櫃買市場表現則較大盤強勢，今日開低走高，日 K 出現連三紅並順利收復半年線。技術面觀察，大盤反彈過後今日以帶下影線黑 K 棒再度失守半年線，今日成交量縮，若未見到帶量突破則指數短線在半年線附近呈現震盪整理機率較高，而國際股市近期仍大幅震盪，短線波動加劇仍需留意交易風險。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11300 點，賣權集中在 10300 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.49 降至 1.32，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 16.3% 降至 16.27%，賣權平均隱含波動率由 20.35% 升至 20.65%，擔憂指數再度回落的避險情緒有升高跡象。

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