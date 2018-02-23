【大慶證券投顧】盤前－短線震盪 中小型股為焦點

◆盤勢分析

美股四大指數昨日盤中止穩反彈，然因短線欠缺利多，加上市場擔憂的通膨升息問題仍在，因此科技股尾盤賣壓再度湧現，所幸跌幅不致於擴大，而引發市場賣壓的美國 10 年期公債殖利率昨日略有回落，從前一日的 2.95% 下滑到 2.92%，由於短線股市情緒持續受美國 10 年期公債殖利率牽動，因此，只要殖利率不要再大幅攀升，則美股有望持續反彈，短線變數觀察美元指數、美債、油價等。

由於美股四大指數前日出現殺尾盤的走勢，間接影響昨日亞股開盤的表現，包括日、韓、港股等都直接空開低，所幸陸股在農曆年過後開紅盤的第一天不畏美股的走跌，上證指數仍然走出開高走高的多頭格局，由於目前美股的不穩定，對於亞股來說，短線將容易受到美股波動的影響，因此，跌破年線的陸股能否持續強勢，將成為未來亞股多頭重要的指標，研判上證指數在站回年線後，將有機會持續向季線挑戰。

台股昨日在受到美股走跌的影響下開低收低，然因亞股盤中在陸股激勵下跌幅收斂，因此台股收盤僅下跌 52 點，仍守穩在 10600 點之上，至於成交量則是較前一日縮減為 1204 億元。以技術面來看，台股在經過開紅盤日的強彈後一度收復半年線關卡，然昨日轉為跌破，技術面還是維持先前跌深反彈的趨勢，上檔反壓仍以季線以及 2/6 日向下跳空缺口 10761 點為觀察，在未越過這兩道關卡前，短線多頭沒有太大的向上空間，而外資昨日再度轉賣 58 億元，期貨減碼多單 4872 口，兩日外資一買一賣的動作，顯見目前盤勢仍不穩定，美股持續為左右台股的變數。以盤面來看，短線主流股依然落在前一日的強勢族群，當中金融股的新光金放量再創波段高點，也帶動低價金融股表現，成為支撐指數的重要功臣，至於電子股來看，中小型股持續維繫人氣，包括 3D 感測、電動車、LED、矽晶圓、電競、顯示卡等族群，仍維持輪動，短期法人買超或跌深且具基本面公司，將成為本波大盤反彈的重心，中小型業績股指標觀察穩懋、全新、撼訊、康普、為升、世芯 - KY 等，而大型股看大立光、台積電、鴻海、台泥、中鋼、統一，在指數未跌破 5 日線前，台股反彈走勢仍可期待，操作上只要避免追高即可。