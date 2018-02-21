【港股解碼】面對賣地厚利 珠江鋼管能否控制住“寄幾”

說到「珠江」兩字，給廣東人太多親切感了：看電視要看珠江臺，買鋼琴要買珠江牌的，收音機要用珠江牌的，連住都要以珠江新城為目標.....而今天要說的是珠江鋼管(01938-HK)，它是中國最大直縫埋弧焊管制造商和出口商，2月12日收盤後，珠江鋼管發佈公告稱，公司間接全資附屬珠江鋼管集團作為賣方，擬向廣東粵財信託出售番禺珠江鋼管合計59%的股權，更改土地用途後預計出售收益約人民幣41.9億元。於次日，該公司股價上漲35.53%至1.03元。

業績下滑夾縫生存

要想人前顯貴，必定人後受罪。股價大漲35.53%的背後，珠江鋼管可謂舉步維艱。相對於科技金融、房地產及醫學美容等近年較強勢的行業，珠江鋼管不再像當年那般意氣風發了，但亦未到氣數已盡的地步。近年業績下滑，夾縫生存。

（來源：港交所）

從珠江鋼管五年的業績走勢來看，自2012年以來，其收入、公司擁有人應占溢利及毛利普遍均呈下滑趨勢。值得一提的是，珠江鋼管2014年及2016年都處於虧損狀態，且到2016年已擴大到14.96億元（人民幣，下同），公告稱，在油價下跌、人民幣貶值和全球政治不穩等背景下，2016年鋼管行業的經營十分困難，除減值6.16億元外，集團業績不如理想，乃由於國內及國際銷售因主要油氣專案推出緩慢而有所下降。

插足房地產行業：初嘗甜頭再插一腳

深知自身業績下滑，珠江鋼管亦做不少功夫去補救。該公司2月12日公佈，建議將旗下位於廣州市番禺廠房之土地用途由「工業」改為「住宅及商業」，並出售合計59%權益。其中，公司將向國企廣東粵財信託出售土地19%股權，代價2.4億；及向投資經理廣州資產管理的提名人轉讓40%股權，藉以加快更改土地用途過程。完成後，土地將由廣東粵財信託、提名人及公司分別持有20%、40%及40%。

一個做縫焊接鋼管的企業，要把其廠房由「工業」改為「住宅及商業」，難不成要轉戰發展房地產？我們不妨一起來試著尋找下蛛絲馬跡。

這就得追溯到2015年9月了，該公司宣佈由番禺廠房土地修改土地用途而成的專案發展迅速，而第一期土地為寫字樓、商鋪、服務式公寓和商墅的大型綜合商業專案，命名為「金龍城財富廣場」。該專案位於中國廣州番禺區石基鎮清河路與長沙路交匯處以東，第一期發展專案的總建築面積(包括地下建築面積)約為13.5萬平方米，規劃總可建樓面面積約55萬平方米。至於截至2017年4月，第一期發展專案已預售超過920個公寓單位及26個商墅單位，總合約金額約為7.39億元。

另外，2017年10月底，珠江鋼管附屬番禺珠江鋼管以5500萬元向廣州寧進出售番禺物業。該物業位於中國廣州番禺區石基鎮大龍街利民街9號11號，建築面積約1.4萬平方米。於出售事項後，集團取得未經審核盈利約1211萬元。

一個金龍城財富廣場，帶動番禺石基鎮周邊物業升值。顯然，把「工業」改為「住宅及商業」就是一塊大肥肉。初嘗甜頭，那麼真的難怪珠江鋼管又想把廣州番禺的28.7萬平方米工業用地改為住宅商業，亦難怪該消息傳來珠江鋼管股價一下就漲35.53%。

但是，不停變更工業用地為商業用地為非可持續發展之舉，若廠房都起了房子，其鋼管的主營業務如何持續下去？珠江鋼管要剝離核心業務轉戰發展房地產了？

鋼管業務仍然是核心業務

（數據來源：港交所）

從以上過去三年的收入來源圖來看，其鋼管業務依然佔據收入的絕大部分比例，依然是其核心業務，直縫埋弧焊管仍是主要收入的來源，但電阻焊管占總收入比例越來越多；其他收入占總收入的百分比從2014年的8%，到2015年的17%，再回落到2016年的12.4%。

而且，筆者發現，珠江鋼管近年除了在商住用地有所作為外，亦在其主營業務上作了不少努力。從2015年中旬到2017年期間，成功獲得多份銷售合同：於2015年至2016年期間就其秘魯輸氣專案提供約11.18萬噸直縫埋弧焊管及高頻電阻焊管，合同約值8.12億元；與MRC簽訂銷售合同，提供約3200噸鋼管，銷售金額約1.95億元；從獨立第三方客戶中石化成功競投並獲得兩份中標通知書，為其天津天然氣專案提供約1萬噸鋼管；為位於英國的海上風電專案-ScottishPowerEastAngliaONE提供約3.2萬噸的導管架鋼管樁，約值2.4億元；為馬油提供直縫焊管、高頻電阻焊管及彎管，讓馬來西亞國家石油公司成為該公司的客戶。

資產重組後附屬公司由廠變「金蛋」

沒錯，珠江鋼管是不會放棄主營業務，但是，在旗下位於廣州市番禺廠房之土地用途由「工業」改為「住宅及商業」後，筆者發現其附屬從一間廠變成了「金蛋」。何出此言？

（來源：港交所公告截圖）

文章開頭提及的收購要進行資產重組，參與資產重組的一共有7家公司。其中番禺珠江鋼管主要從事製造及銷售焊管，擁有廣州市番禺石基清河路的土地及番禺廠房。其餘6家公司主要從事買賣鋼鐵產品、製造及銷售鋼管、技術知識的研發、物業開發及投資及物業管理，除了廣東珠鋼投資管理有限公司擁有主要資產金龍城外，其他附屬公司一概無物業。言外之意，僅有番禺珠江鋼管手裏擁有土地。

於資產重組及完成出售事項後，公司架構由原來7間公司變成了僅僅1間——番禺珠江鋼管，其唯一資產為廣東省廣州市番禺區石基鎮清河路28.7萬平方米的土地。

（來源：58同城）

據58同城APP最新租售資訊顯示，於2018年2月，位於廣州番禺石基鎮的商鋪租金介乎0.63元到3元一平方一天，若以28.7萬平方米來算，淨收租金每日便有18萬到86萬。況且，上面租售資訊的金額都是較舊的物業，隨著粵港澳大灣區的推進，廣州的地價必定芝麻開花節節高，日後若完成改造，又是一片新景象，其地價更加是可觀。

公告稱，根據該土地作為商業及住宅用地的初步估值人民幣50億元(約61億港元)，出售收益將約為人民幣41.9億元(約51億港元)。值得一提的是，珠江鋼管目前市值僅為10.213億港元。

可見，番禺珠江鋼管已然成為一顆“金蛋”，對於珠江鋼管未來的業績來講，更是“會下金蛋的母雞”。

完成出售事項(包括股份認購及股權轉讓)後，這顆「金蛋」由集團擁有40%、由廣東粵財信託擁有20%及由提名人擁有40%。廣東粵財信託有限公司，為廣東粵財投資及廣東科技組建的融資信託公司，將20%的股權交給玩金融的粵財信託，論生財之道，珠江鋼管實在是高。

而於2016年12月31日，珠江鋼管集團錄得流動負債淨額27.24億元，若發展地產，又可把鋼管業務的債務得以緩解，一舉兩得，何樂而不為。

政策傳來佳音

珠江鋼管不僅沒有沉浸在金龍城財富廣場這塊「肥肉」帶來豐厚利潤中，仍一直堅守著其主營業務。那麼，上天是不會虧待不忘初心的人的。

在「十三•五」規劃中，石油發展及天然氣發展提出於2020年之前建設全長1.7萬公里的原油及成品油管道及4萬公里的天然氣管道，國家能源局訂下推進四省及多個一線城市的海上風電設施建設專案；油氣管網在發展規劃指出，預計2020年的油氣管網將達到16.5萬公里，增長幅度為47%。此外，中國政府有意未來加快推廣潔淨能源為主要能源供應之一，中國各城市的天然氣消耗量預期將每年增加33%，而輸氣管道預期將每年增加10.20%，將推動鋼管需求增加。

政策已傳來佳音，能否把握機遇，在不斷利用現有資源升值的同時緊跟政策的腳步，是珠江鋼管要給投資者的答案。

2月20日，該公司收報1.01元，與上日收市持平，成交101萬股，成交額為102萬港元。

■ 作者｜張雨娜

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