鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-31 16:07

閎康 (3587-TW) 今 (31) 日召開董事會，通過處分間接投資之大陸公司閎康技術檢測 (上海)80% 股權案，處分價值約人民幣 15.2 億元，折合新台幣約 72.69 億元，交易價金將以現金方式支付。交易完成後，投資集團將持有閎康上海 80% 股權，閎康則保留 20% 股權，未來中國轉投資將改採權益法認列。

閎康目前在中國市場後共有多地據點，預計此次將同步整理組織架構並出售，未來出售後可望集中資源搶占美國、日本市場；閎康目前中國營收及獲利佔比約 30% 以上。

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閎康表示，此次閎康 (上海) 將出售予由廈門市產業投資有限公司、廈門市創業投資有限公司、深圳昆博財務管理諮詢有限公司、蘇州工業園區元禾梧棲股權投資合夥企業 (有限合夥)、廈門昆閎投資合夥企業 (有限合夥) 等組成的投資團體上海閎加企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥) 以及 Red Peak Limited。

閎康上海多年來深耕中國半導體分析檢測市場，為半導體產業鏈提供從原料到成品的檢測分析解決方案，服務涵蓋可靠度驗證 (RA)、失效分析 (FA)、材料分析 (MA)、表面分析 (SA) 及化學分析 (CA) 等。公司於上海、蘇州、廈門及深圳等地皆設有實驗室及服務據點。

閎康指出，近年來受惠 AI、HPC、先進製程及先進封裝等趨勢，高階晶片設計與製造複雜度持續提升，也進一步帶動市場對高階檢測服務的需求。特別是在 AI 晶片開發過程中，高功耗、高運算效能產品對預燒測試 (Burn-in Test) 及相關分析驗證服務需求顯著增加。

閎康看好，此次交易有助於提升集團資源配置及營運效率，未來閎康科技也將持續專注於高階分析檢測技術研發、提升全球實驗室服務能力及拓展國際市場，以掌握先進半導體產業的市場機會。