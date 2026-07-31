鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-31 20:20

台灣中油今 (31) 日宣布，受中東地緣政治衝突升溫影響，國際油氣價格持續走揚，致使進口氣源成本大幅增加。為配合政府穩定國內物價政策，8 月家戶與民生用戶天然氣價格全面凍漲，由台灣中油全力吸收，照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，有效減輕民生負擔。不過，針對工業及電業大戶則進行合理調整，其中工業用戶平均調漲 5%，電業用戶則調漲 9.91%，逼近一成幅度，盼在兼顧產業承受能力與反映成本間取得平衡。

台灣中油表示，自 110 年至 115 年 6 月止，針對工業用戶已累計吸收金額逾 1400 億元。考量國內物價穩定及整體經濟情勢，本次工業用戶天然氣價格平均調漲 5%，相較於國際液化天然氣價格波動，調幅相當緩和，調整後價格仍遠低於實際成本，未足額反映部分持續由中油吸收。至於電業用戶方面，為合理反映上漲的氣源成本，8 月天然氣價格則調漲 9.91%，接近一成水準。

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