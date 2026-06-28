鉅亨網新聞中心 2026-06-29 07:40

世界盃頂尖球星，場外也是商業高手。《富比士》近日公布本屆世界盃球員商業價值排行榜，C 羅（Cristiano Ronaldo）以 3 億美元高居榜首，梅西（Leo Messi）1.4 億美元居次，姆巴佩（Kylian Mbappé Lottin）9500 萬美元、哈蘭德（Erling Braut Håland）8000 萬美元、西班牙新星耶馬（Lamine Yamal）則以 4300 萬美元入列。

這些數字背後，反映的不只是薪資與獎金，而是這些球星如何將球場上的光環，轉化為龐大的商業帝國。

‌



梅西：從球員變身資本家

2023 年，梅西拒絕沙烏地阿拉伯豪門開出的 10 億歐元天價合約，轉而加盟邁阿密國際。當時許多球迷不解，如今才看出這其實是一筆著眼長期利益的交易，他看重的是合約中隱藏的股權、分潤與長期權益。

美國職業足球大聯盟官方公布他的基本年薪僅 1200 萬美元，但透過與愛迪達、Apple TV 等平台的分潤協議，他的實際年收入估計可達 7000 萬至 8000 萬美元。

退役後，他還將取得球隊股份；邁阿密國際的隊伍估值，已從簽約前的 5.85 億美元飆升至 13.5 億美元。梅西早已從單純的「球員」，搖身一變成為手握資本的合夥人。

代言收入則是他場外財源的另一大支柱。他與愛迪達簽有終身合約，年收入約 1200 萬美元，合約總值高達 10 億美元；此外，百事、吉列、華為、開特力等逾 30 個品牌都曾與他合作，合作版圖橫跨全球近 20 個國家。

投資布局上，梅西 2017 年與 Majestic 酒店集團合資創立連鎖飯店品牌 MiM，雖然去年已由西班牙美利亞集團全面接管經營，他仍保留品牌創始人的長期收益權。

時尚領域方面，他在 2016 年推出個人品牌服飾店 The Messi Store，2019 年再與 Tommy Hilfiger 合作推出聯名系列 M10。

分析指出，真正讓「梅西」這個名字進入資本市場的，是他專屬個人品牌的運動服飾公司 MGO Global，該公司於 2022 年 12 月啟動上市計畫，隔年 1 月正式在那斯達克掛牌。

2022 年，梅西另創立投資機構 Play Time Sports-Tech，專注布局體育、科技與媒體產業，並收購阿根廷青訓營切薩里尼 50% 股權；今年他更買下西班牙第五級別球隊科爾內利亞，正式成為球隊老闆。

根據《富比士》今年 6 月的最新確認，梅西個人淨資產已突破 11 億美元。「梅西」一詞，早已從一個球員的名字，徹底轉化為持續吸金的商業資產。

C 羅帝國：足壇最強印鈔機

與梅西並稱「絕代雙驕」的 C 羅，商業戰績更為驚人。過去一年他總收入達 3 億美元，是梅西的兩倍多，換算下來平均每天進帳超過 64 萬美元，每分鐘約 447 美元。

這筆收入中，沙烏地阿拉伯利雅德勝利俱樂部支付的場內收入就高達 2.35 億美元，場外代言與形象授權再貢獻 6500 萬美元。

代言合作方面，C 羅早在 2016 年便與 Nike 簽下總額 10 億美元的終身合約，是 Nike 最具代表性的代言人之一；此外他也與賀寶芙、泰格豪雅、幣安、Jacob & Co. 等品牌維持長期合作關係。

更驚人的是他的社群影響力。C 羅的 Instagram 粉絲數約 6.66 億，全球第一，單則商業貼文身價就高達 350 萬至 400 萬美元，等於隨手拍張照片配上一句話，就是一筆鉅款。

早在 2013 年，C 羅便打造個人品牌體系「CR7」，生意版圖涵蓋內衣、襯衫、香水、鞋履等多個品類。其中最亮眼的是與葡萄牙佩斯塔納集團合資成立的 CR7 飯店，他持股約一半，整體估值超過 1 億美元，門市遍布里斯本、馬德里及紐約時代廣場，成為全球球迷必訪的打卡地標。

2016 年，他與美國健身品牌 Crunch 合作開設 CR7 Fitness 健身連鎖店；2019 年收購植髮機構 Insparya 50% 股份, 持續在西班牙、葡萄牙擴張。

近年 C 羅的投資觸角更延伸至科技尖端：2024 年投資個人化營養補充品公司 Bioniq，目前估值已達 8200 萬美元；2025 年 12 月參與 AI 搜尋獨角獸 Perplexity AI 的投資；本屆世界盃開打前，他又以個人投資者身分，加入穿戴式科技公司 WHOOP 高達 5.75 億美元的 G 輪募資。

從時尚、酒店到 AI 科技，C 羅正系統性地將全球影響力轉化為一座龐大的商業王國。

房地產方面，他隨著職業生涯軌跡買遍世界各地，從葡萄牙馬德拉、里斯本的頂樓豪宅，到馬德里、杜林、英國柴郡及紐約的房產，外界保守估計其全球房地產組合價值已達數千萬美元。

數據顯示，C 羅職業生涯場內收入累計達創紀錄的 14 億美元，總收入合計高達 21 億美元，堪稱足壇當之無愧的「印鈔機」。

新生代財路：年輕人贏身價，傳奇贏錢包

雖然梅西、C 羅兩大傳奇仍穩坐話題中心，但本屆世界盃身價最高的，其實是新生代球星。

有網友調侃：「一邊是未來資產，一邊是商業帝國, 年輕人贏身價，傳奇贏錢包。」這些後起之秀，多數也早已是隱藏版的商業好手。

姆巴佩過去一年總收入 9500 萬美元，其中場內收入約 7000 萬美元、場外代言約 2500 萬美元，代言品牌包括 Dior、宇舶表、Nike 等頂級名牌。

投資方面，他透過個人投資基金 Coalition Capital，成為法國區塊鏈夢幻足球遊戲 Sorare 的投資人兼品牌大使，同時投資健康保險獨角獸公司 Alan，並持有德國高端電子品牌 Loewe 超過 10% 股份，另外也投資龍舌蘭酒品牌 Lobos 1707 及健康補劑品牌 Ladder。

此外，他擁有法國第三級別球隊卡昂 80% 股份，並創立專注體育、音樂與遊戲內容的製作發行公司 Zebra Valley，球場外的商業敏感度同樣不容小覷。

與此同時，哈蘭德去年總收入 8000 萬美元，場上收入 6000 萬美元、場外代言 2000 萬美元。

身為英超商業價值最高的球員，他手握 Nike、百年靈、杜嘉班納、Beats by Dre 耳機及王老吉等多項代言合作。

投資布局上，他入股挪威頭繩品牌 Bon Dep，聯合創立 Chess Mates 公司，並投資汽車船運公司 Hoegh Autoliners 及挪威航運銀行；版圖更延伸至房地產公司 Entra、油田服務公司 Akastor，以及生物製藥公司 Nykode Therapeutics，跨足領域之廣，遠超一般職業球員的理財思維。