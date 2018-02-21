近1800億美元公債周二出籠 美10年期殖利率料飆至3%

據彭博 20 日消息，債券市場走勢暗示，美國 10 年期國債殖利率最快或於本周達到 3%，該水準可能成為各類資產風險偏好的潛在分水嶺。

債券集中大量供應、通膨憂慮鞏固空方勢頭，或一同推高基準殖利率。10 年期美債殖利率目前處於約 2.9% 的水準，美國財政部本周將發行大量債券，其中當地時間週二 (20 日) 稍晚將標售 1510 億美元短期票據，和 280 億美元的 2 年期債券。

上一次美債殖利率站在 3% 水準上方可追溯到 2013 年 12 月，3% 的殖利率具有象徵意義，對投資組合而言可能產生重大影響，從推高企業融資成本，到侵蝕信貸總體回報和限制股票估值，不一而足。

美公債殖利率 10 年走勢

新浪財經援引荷蘭國際集團駐阿姆斯特丹資深利率策略師 Martin van Vliet 表示，感覺市場似乎希望 10 年期美債殖利率測試 3% 的水準，達到 3% 以後，預計會有很多新的多頭進場。

2017 年，美債區間波動、通膨預期穩定，給金融市場定下了「金髮女孩」的行情基調，驅動了全球各地的股市、公司債和其他類型的金融資產取得了豐厚的回報。

在債券殖利率勢將走高之際，這樣的關係或將被打破。比如，Cross Border Capital 估計，今年 10 年期國債殖利率或將測試 3.5%，並引發一連串的重新定價，在整個市場掀起波瀾。

CrossBorder 表示，美國的安全資產 -- 美元和美債 -- 已高估了 10% 到 20%，隨著價格的回檔，更加傳統的風險資產價格也會類似地出現下滑，很像 1987 年和 1994 年的情況那樣。

即便像 BMO Capital Markets 的 Aaron Kohli 等債券多頭也估計，美債殖利率將在接下來的幾個交易日中測試 3%。

他說：「供應量較大，一些支撐位也沒有守住」，他所指的是上週四 10 年期債券殖利率突破了 2.94% 的水準，並預計本周市場可能再次試探。

金價方面，Kitco Metals inc. 全球貿易主管 Peter Hug 表示，基礎設施支出、川普減稅導致美國債務增加，可能會推高債券殖利率，這令貴金屬承壓。他說：「較高的利率使得資金流入美元，這對黃金來說是負面的」

與此同時，市場目前等候週三 (21 日) 下午即將發佈的美國聯準會 (Fed)1 月議息會議的紀要。交易員和投資者都希望從中找到 Fed 下一步升息的線索和貨幣政策的方向。

從技術面看，黃金多頭已失守短期支撐位 1340 美元，即 50 日均線處，1330 美元關口已危在旦夕。若該水準失守，金價將進一步考驗 1320 美元及 1310 美元關口。關鍵阻力仍位於 1365.90 美元，今年 1 月的前期高點。