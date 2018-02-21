分析師：若美債殖利率拉高至3%或以上 港股恐低見28000點

港股昨狗年首個交易日紅盤高開 49 點，但匯控 (0005-HK) 業績遜預期，拖累大盤未能紅盤高收，全日由升轉跌 241 點，收報 30873 點。晚上美國 10 年期債息升至近 3% 的警戒線，道指早段下跌約 150 點，外圍港股則喘穩。截至昨晚 11：15，ADR 港股比例指數升 57 點，恒指夜期亦升 103 點，報 30854 點。

港股狗年首個交易日紅盤高開 49 點，惟之後走勢似坐過山車，一度下跌近 400 點至 30720 點，其後逐步回升逾 220 點至 31339 點，創近 2 星期新高。中午重磅股匯控公佈去年業績，表現略遜市場預期，匯控股價持續受壓拖累大市。終場恒指收報 30873 點，跌 241 點，全日波幅達 619 點，總成交 1082.91 億元 (港元，下同)。國指也低開低收，跌 1.1% 報 12396 點。

匯控重跌 3.1% 收報 80.95 元，是藍籌股中表現最差股份。同系恒生 (0011-HK) 業績勝預期並增派息，但仍逃不過大盤下行壓力，全日反覆跌 1.6%。中資金融股也受壓，建行 (0939-HK) 跌 1.8%，平保 (2318-HK) 跌 2%，「股王」騰訊 (0700-HK) 亦跌 0.3%。

匯控股價

濠賭股、手機股及醫療半新股則跑贏大市，其中，希瑪眼科 (3309-HK) 勁升 35.4%，愛康醫療 (1789-HK) 也升 13.5%，彌明生活百貨 (8473-HK) 升 18.46%。

工業股也罕見明顯轉強，包括德昌電機 (0179-HK) 及創科 (0669-HK) 分別升 1.53% 及 1.98%。蘋果概念股舜宇光學 (2382-HK) 及瑞聲科技 (2018-HK) 則升 2.58% 及 2.55%。

期指持續炒低水，日間收盤已較現貨低水 123 點，夜期時段在外圍市場乏善足陳下，低水幅度曾擴大至 196 點，在昨晚 11 時半報 30848 點，低水 26 點。同時由於美國 10 年期債息持續向上，昨日一度高見 2.9261%，影響了市場氣氛。

香港《文匯報》引述耀才證券研究部總監植耀輝表示，昨日港股主要受匯控走勢拖累，令大市氣氛轉差，香港 10 大市值藍籌全皆報跌。展望後市，他認為要留意本周出爐的美國聯準會 (Fed)1 月份議息記錄，若再令市場預期加息升溫，本月下旬大盤料仍會再現震盪，他料恒指的初步支撐位在 31000 點。

潮商證券副總裁吳嘉欣對香港《明報》指出，港股市場假期氣氛瀰漫，加上大陸市場仍放春節假，美國 10 年債息動向亦引人關注，投資者普遍觀望，進場欠積極，相信待下周長假結束後，大盤會有明確方向。

匯盈資產管理董事總經理謝明光則認為，投資者借匯控業績遜於預期做空，若然美國債息進一步扯高至 3% 或以上，後市有機會再現震盪，屆時可能低見 28000 點。

此外，鴻海集團旗下富智康 (2038-HK) 昨日收盤後發出盈警，指雖然 2017 年度營業額超過 120 億美元，按年升近 92%，但由於新業務相關成本、投資組合減值產生淨虧損 2.15 億美元，預計由前年純利 1.36 億美元，轉為淨虧損 5.25 億美元。當中其擬將印度版「淘寶」Snapdeal 母公司 Jasper Infotech Private Limited 的 2 億美元股權投資作全數減值撥備。

美股方面，Walmart 股價大跌 10.2% 拖累，道瓊工業平均指數週二大幅收低 254.63 點或 1.01% 至 24964.75，結束了連續 6 天的漲勢。Nasdaq 指數收低 5.16 點或 0.07% 至 234.31。S&P 500 指數收低 15.96 點或 0.58% 至 2716.26。費城半導體指數收高 23.21 點或 1.76% 至 1341.53。道瓊與 S&P 500 跌破了 50 日移動平均線 - 主要技術性關卡。

