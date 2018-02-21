美國短債拍賣首日順利 但得標利率寫2008年來高點

美國財政部周二發行規模多達 1790 億美元的國債，以支應政府支出及償還融資，在需求強勁下，幾小時內就順利完成。只是成本因大規模發債攀高，3 個月及 6 個月短期債券借貸成本，都升至 2008 年以來新高。

據《路透》報導，本次 510 億美元 3 個月票據，得標利率為 1.63%；450 億美元 6 個月票據，得標利率為 1.82%。兩個拍賣規模都為史上單日新高，而得標利率則為 2008 年 9 月以來高點。

今天標售的 550 億美元 4 周票據，得標利率為 1.380%。而 280 億美元 2 年期定息債券，得標利率則為 2.255%，也寫 2008 年 8 月以來新高。

據《彭博》報導，整體來看，本次標售需求不弱，認購比例 (bid-to-cover ratios) 在 3 個月及 6 個月期票據中，分別達到 2.74 及 3.11。

部分短債利率升至高點 (圖表取自彭博)

Jefferies LLC 經濟學家 Thomas Simons 表示，3 個月及 6 個月期並未受太大影響，不過 4 周票據的問題比較多。

這只是近期美國大量發債的開端，接下來 2 天，美國財政部還要發行 5 年期及 7 年期債券，以及 150 億美元兩年期浮動利率債券。

Seaport Global Holdings 政府交易主管 Tom di Galoma 表示，2 年期債券預計有足夠的需求，比較令人擔心的是 5 年期及 7 年期的債券拍賣。

在大量發債之下，分析師擔心，美債殖利率將因此攀高，10 年期國債殖利率可能會測試 3% 重要關卡。2 月初因債券殖利率攀高，引發拋售潮，並波及股市，造成 2 周前的道瓊兩度大跌。