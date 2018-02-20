經濟部提供省電5步驟春節期間這樣用電賺紅包

春節期間一家人團聚，正是用電的高峰期，經濟部能源局提供民眾節電五撇步，包含家電汰舊換新、換裝省電燈具與 LED 神明燈、春節出遊關閉熱水瓶與開飲機的電源，以及關閉待機電力，簡單的小動作讓大家一開春就可以省電省錢賺紅包，也響應節能減碳，為環保盡一份力量。

能源局表示，春節節電第一個撇步就是進行居家電器檢視，將老舊的家電汰舊換新，優先選購能源效率分級標示級數小、能源效率高，或是具節能標章的家電，以有效節省家庭用電，依據工研院測試結果，能源效率分級標示一級的電器較老舊電器平均省電 2.5 倍，購買能源效率高的家電用品，不僅能節省荷包，也是節能減碳愛地球的表現。

除了汰換老舊的家電之外，能源局指出，春節節能第二及第三個撇步就是將家中使用白熾燈泡的神明燈換成 LED 燈泡，並將燈具換成省電燈具，因為 LED 燈泡具備低耗電、壽命長的優點，且 0.5 瓦 LED 燈泡可替代 7.2 瓦白熾燈泡，透過換燈一年可輕鬆省下 300 元，還可順便檢查家中的各式燈具，讓家中煥然一新，明亮又節能。

第四個撇步，出遊長時間外出不在家時，別讓家中熱水瓶或開飲機一直處於沸騰的狀態，記得關閉熱水瓶與開飲機的電源，不僅安全也能省下不必要的用電開支；最後一個撇步，能源局提醒，關閉不常用的電器電源，特別是家中有時間顯示、電源指示燈的電器，像是電腦、音響、電視機、除溼機、數位電視機上盒、冷氣機、微波爐、DVD 等，都會有待機耗電損失，減少待機電力消耗，簡單小動作，一年約可省下 1,050 元，輕鬆省出大紅包。

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